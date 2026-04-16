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En chemisier noir et jupe crayon Meghan Markle nommée juge... dans «MasterChef» Australia

Covermedia

16.4.2026 - 11:33

Meghan Markle a participé à un épisode de MasterChef Australia. La duchesse de Sussex a officié aux côtés des chefs Poh Ling Yeow, Sofia Levin et Jean-Christophe Novelli, a annoncé HBO.

La duchesse de Sussex a participé à un épisode de l'émission MasterChef Australia lors de sa tournée dans le pays.
La duchesse de Sussex a participé à un épisode de l'émission MasterChef Australia lors de sa tournée dans le pays.
Covermedia

Covermedia

16.04.2026, 11:33

L'actrice et épouse du prince Harry apparaîtra aux côtés des juges Poh Ling Yeow, Sofia Levin et Jean-Christophe Novelli lors de la première de la saison 18 de l'émission culinaire australienne, qui sera diffusée dimanche 19 avril (26) dans le pays.

« Dans le cadre de sa première visite en Australie depuis 2018, Meghan, duchesse de Sussex, est juge invitée dans l'émission de cuisine la plus aimée du pays. Meghan a encadré et guidé les meilleurs cuisiniers amateurs de notre pays aux côtés des juges de MasterChef Australia, Poh Ling Yeow, Sofia Levin et Jean-Christophe Novelli», indique un communiqué de la production.

Dans une vidéo postée sur la page Instagram de la chaîne australienne Channel 10, on voit la cheffe Poh Ling Yeow qui présente la duchesse invitée aux concurrents. « Nous avons déjà eu des membres de la famille royale de MasterChef dans la cuisine, mais personne comme ça», a ajouté la cuisinière et présentatrice. En effet, le roi Charles III, avait déjà fait une apparition surprise dans l'émission MasterChef Australia en 2018, lors de sa tournée australienne avec son épouse, la reine Camilla.

Les juges et les concurrents ont ensuite applaudi Meghan Markle, 44 ans, qui est arrivée dans le studio vêtue d'un élégant chemisier noir et d'une jupe crayon assortis.

La duchesse de Sussex a fait son entrée dans le monde de la gastronomie et de l'art de vivre l'année dernière avec sa série Netflix, With Love, Meghan, dans laquelle sont intervenus des chefs célèbres comme David Chang, Roy Choi, Alice Waters et Jose Andres. Elle est également à la tête d'As Ever, une ligne de produits gastronomiques, tels que des thés et des confitures.

Meghan et son mari, le prince Harry, ont entamé mardi une tournée de quatre jours en Australie. Ils ont visité notamment un hôpital pour enfants, un centre d'accueil pour femmes et un monument aux morts. Le duc et la duchesse de Sussex prévoient de visiter d'autres organisations et causes qui leur tiennent à cœur d'ici la fin de leur séjour.

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