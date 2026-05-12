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Royals Californie : Meghan Markle profite de Disneyland en famille

Covermedia

12.5.2026 - 17:08

Meghan Markle a publié sur Instagram des photos avec sa mère, son mari et leurs deux enfants à Disneyland. La famille vit à quelques heures de route du parc en Californie.

Duke Of Sussex
Duke Of Sussex

Covermedia

12.05.2026, 17:08

Meghan Markle a passé du bon temps en famille au parc Disneyland. La duchesse de Sussex a partagé sur Instagram des photos donnant un aperçu de cette journée spéciale passée en compagnie de ses enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet, de son mari, le prince Harry, et de sa mère, Doria Ragland.

On peut voir la duchesse embrasser sa mère sur la joue, les deux femmes portant des oreilles de Mickey, tandis que les enfants jouent derrière elles avec des ballons. On la voit également se promener avec le prince Harry et leurs enfants dans le parc California Adventure.

La princesse Lilibet a aussi eu un beau moment avec Cendrillon, qui l'a serrée dans ses bras. Cette sortie pourrait avoir été organisée pour la fête des Mères ou l'anniversaire d'Archie, qui tombait le 6 mai.

Meghan Markle avait aussi quelques jours plus tôt marqué l'anniversaire de son fils par un hommage touchant sur Instagram. «7 ans plus tard... Joyeux anniversaire à notre adorable garçon», pouvait-on lire dans la légende d'une photo du prince Harry berçant Archie alors qu'il était nouveau-né. Une autre photo montrait le garçonnet en compagnie de sa sœur sur une plage.

«Sweet boy». Meghan Markle dévoile de rares photos pour l'anniversaire d'Archie

«Sweet boy»Meghan Markle dévoile de rares photos pour l'anniversaire d'Archie

Le duc et la duchesse de Sussex ont accueilli Archie en mai 2019. La princesse Lilibet, désormais âgée de quatre ans, a rejoint la famille en juin 2021.

Un an plus tôt, le couple avait démissionné de ses fonctions royales et s'était installé à Montecito, en Californie, à quelques heures de route d'Anaheim, où se trouve Disneyland.

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