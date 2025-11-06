  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Un couple ordinaire» Meghan Markle s'apprête à faire son retour au cinéma !

Gregoire Galley

6.11.2025

Meghan Markle va faire son retour au cinéma avec un petit rôle décroché dans un film actuellement en tournage à Los Angeles, en Californie, ont rapporté mercredi des médias américains.

Meghan Markle va faire son retour au cinéma avec un petit rôle.
Meghan Markle va faire son retour au cinéma avec un petit rôle.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse

06.11.2025, 07:46

L'épouse du prince Harry a tourné des scènes pour le film «Close Personal Friends», aux côtés des vedettes Lily Collins, star de la série «Emily in Paris», Jack Quaid ou encore Brie Larson, selon les mêmes sources.

Selon le magazine Variety, cette comédie «raconte l'histoire d'un couple +ordinaire+ qui rencontre un couple de célébrités lors d'un voyage à Santa Barbara», en Californie.

La duchesse de Sussex a été à l'affiche de la série «Suits» pendant sept saisons avant son mariage en 2018 avec le prince Harry, fils cadet du roi Charles III. Elle a alors mis en pause sa profession d'actrice, allant jusqu'à annoncer qu'elle abandonnait ce métier.

«Insensible et stupide». Scandale à Paris: l'énorme gaffe de Meghan Markle passe mal!

«Insensible et stupide»Scandale à Paris: l'énorme gaffe de Meghan Markle passe mal!

Série à succès

Depuis leur rupture avec la famille royale, le prince Harry et Meghan Markle ont signé un contrat avec Netflix pour développer des projets de films et séries.

L'actrice a produit «With Love, Meghan», série Netflix à succès, bien que raillée par la presse anglo-saxonne, qui la met en scène pendant qu'elle jardine et mitonne de bons petits plats.

En dépit des critiques, la série est alors devenue l'émission culinaire la plus visionnée de la plateforme. Une deuxième saison a vu le jour, tout comme un épisode spécial qui sera diffusé en décembre, a annoncé Netflix.

Le couple a également produit la docu-série «Harry & Meghan», sur leur rupture avec la famille royale britannique. Une série à succès, faisant 23 millions de vues dans les quatre premiers jours après sa sortie, un record pour un documentaire Netflix.

Le cri du cœur. «Je ne m’en excuse pas» – Harry revendique fièrement son identité britannique

Le cri du cœur«Je ne m’en excuse pas» – Harry revendique fièrement son identité britannique

Les plus lus

Un village réservé aux Blancs: l'effrayant projet d'un Américain
Caché des nazis, ce trésor unique dormait dans des boîtes à cigares
Droits de douane de Trump: la Cour suprême se montre sceptique
«Ils jouent avec nos vies. Cela poussera certains au suicide»
Elle vivait au milieu des carcasses et d'une centaine d'animaux affamés
«Depuis que ma sœur est malade, j'ai craqué deux fois»