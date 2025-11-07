  1. Clients Privés
Millie Bobby Brown «Même si ça me dégoûte, je sais que c'est votre travail »

Covermedia

7.11.2025 - 14:06

Millie Bobby Brown a dû faire face récemment à plusieurs critiques sur son physique, y compris dans des articles de presse. La star de Stranger Things a confié son ras-le-bol dans l'édition britannique du magazine Vogue.

Millie Bobby Brown a dû faire face récemment à plusieurs critiques sur son physique.
Millie Bobby Brown a dû faire face récemment à plusieurs critiques sur son physique.
IMAGO/AFF-USA

Covermedia

07.11.2025, 14:06

07.11.2025, 14:18

Millie Bobby Brown aimerait que les journalistes cessent de commenter son physique dans leurs articles. L'actrice s'est fait connaître au début de son adolescence avec son rôle d'Eleven dans Stranger Things. Ayant grandi devant les caméras, certains n'ont pas hésité, au fil des ans, à juger et critiquer son évolution physique.

Une situation dénoncée par Millie Bobby Brown sur ses réseaux sociaux il y a quelque temps et elle a réitéré sa colère envers les journalistes qui se permettent de juger son corps auprès du Vogue britannique.

«Je respecte le journalisme  (...) Je comprends qu'il y ait des paparazzi, même si c'est intrusif, même si ça me dégoûte profondément, je sais que c'est votre travail », concède-t-elle avant de s'adresser à ceux qui l'ont attaquée. «Mais ne me critiquez pas dès le début dans vos titres. C'est tout à fait déplacé et c'est du harcèlement, en particulier pour les jeunes filles qui débutent dans cette industrie et qui se posent déjà tellement de questions.»

L'interprète d'Enola Holmes a néanmoins pu compter sur le soutien de ses collègues féminines dans l'industrie du divertissement, dont la chanteuse Sabrina Carpenter qui l'avait encouragée à signifier son ras-le-bol sur ses réseaux sociaux. «En vérité, elle a toujours eu une mentalité du genre : «qu'ils aillent se faire foutre», ce que je savais au fond de moi, mais quand quelqu'un d'autre le dit, on se dit: «Oui! C'est ça!»», a ajouté Millie Bobby Brown, qui sera à l'affiche de la dernière et cinquième saison de Stranger Things, dont la première partie sera disponible sur Netflix à partir du 26 novembre.

