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Inquiétude Mette-Marit dépend d’un appareil à oxygène après son hospitalisation

Carlotta Henggeler

24.3.2026

La princesse héritière Mette-Marit a dû être hospitalisée en urgence à Oslo et dépend depuis d’un apport en oxygène. Sa fibrose pulmonaire incurable s’est aggravée. Parallèlement, des scandales familiaux pèsent sur la famille royale.

La princesse héritière de Norvège Mette-Marit souffre de fibrose pulmonaire. Elle a été aperçue après un séjour à l'hôpital avec un appareil mobile d'oxygénation.
La princesse héritière de Norvège Mette-Marit souffre de fibrose pulmonaire. Elle a été aperçue après un séjour à l'hôpital avec un appareil mobile d'oxygénation.
Jens Kalaene/dpa

Carlotta Henggeler

24.03.2026, 14:28

24.03.2026, 15:38

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • La princesse héritière Mette-Marit a dû être hospitalisée en urgence à la mi-mars au Rikshospitalet d’Oslo et dépend depuis visiblement d’un apport en oxygène.
  • Son état de santé s'est détérioré en raison d'une fibrose pulmonaire incurable, raison pour laquelle une éventuelle transplantation pulmonaire est déjà en préparation.
  • Parallèlement, des conflits familiaux et des polémiques publiques compliquent la situation, son fils restant en détention provisoire et de nouvelles controverses concernant son passé ayant émergé.
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On a rarement vu la princesse héritière de Norvège, Mette-Marit, aussi vulnérable : de nouvelles photos montrent la quinquagénaire après son hospitalisation, avec un cathéter nasal et un appareil d’oxygène portable.

Les clichés ont été pris après sa visite au Rikshospitalet, l’hôpital universitaire d’Oslo.

Apparemment, la princesse héritière a dû recevoir des soins médicaux en urgence. À sa sortie des urgences, son mari, le prince héritier Haakon (52 ans), se trouvait à ses côtés, portant l’appareil d’oxygène à la main.

Promenade avec un appareil à oxygène

Même plusieurs jours plus tard, la situation reste préoccupante : lors de promenades près de leur résidence de Skaugum, Mette-Marit porte toujours un cathéter nasal. Le prince héritier Haakon transporte l’appareil d’oxygène, comme un sac à bandoulière sur son épaule.

Déjà en 2018, il avait été révélé que Mette-Marit souffrait d’une fibrose pulmonaire, une maladie incurable entraînant une cicatrisation progressive du tissu pulmonaire.

Ce n'est que récemment que le palais a confirmé que son état s'était nettement détérioré. Selon le communiqué, des préparatifs sont déjà en cours pour une éventuelle transplantation pulmonaire. Les apparitions publiques sont désormais presque impossibles pour la princesse héritière.

Le fils Marius doit rester en prison

Le procès de son fils Marius Borg Høiby (29 ans) a débuté début février. Il est accusé entre autres de viol et de coups et blessures. L'affaire fait la une des journaux internationaux, un jugement est attendu en juin.

Le fils de la princesse héritière Mette-Marit reste en détention provisoire : un tribunal vient de rejeter son appel contre sa détention, comme le rapportent divers médias.

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La raison en est, selon le tribunal, la gravité des faits reprochés et le risque qu'il ne commette de nouveaux délits. Marius Borg Høiby doit donc rester en prison jusqu'au jugement en juin – bien que le procès soit déjà terminé.

Mette-Marit elle-même a récemment été mise sous pression : de nouvelles révélations sur son ancienne relation avec Jeffrey Epstein soulèvent des questions. Lors d'une interview télévisée, elle a laissé certaines d'entre elles sans réponse.

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