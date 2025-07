Pascal Obispo n'a pas bien pris le début de la romance entre son pote Michael Youn et son ex-épouse, Isabelle Funaro. Le comédien a raconté cette ancienne anecdote lors de son passage dans l'émission Legend sur YouTube.

Pascal Obispo n'a pas trop aimé que Michaël Youn fréquente son ex-femme Pascal Obispo n'a pas bien pris le début de la romance entre son pote Michael Youn et son ex-épouse, Isabelle Funaro. Le comédien a raconté cette ancienne anecdote lors de son passage dans l'émission Legend sur YouTube. 30.07.2025

Covermedia Covermedia

A-t-on le droit de tomber amoureux de la femme d'un pote, demande Michaël Youn?

Pour Pascal Obispo, la réponse était un non catégorique juste après son divorce avec Isabelle Funaro. Et d'ailleurs, le chanteur de Lucie avait prévenu son collègue en 2007 lorsque les deux stars enregistraient leur duo Mauvaise Foi nocturne, une parodie du tube de Diam's Confessions nocturnes.

Michaël Youn avait remarqué la fille sympa qui venait au studio d'enregistrement chercher ou accompagner Sean, le fils de Pascal Obispo, et qu'il avait prise pour la nounou. Jusqu'au jour où le comédien a partagé son enthousiasme avec son copain, comme il l'a raconté dans un épisode récent de l'émission YouTube Legend.

« Elle est sympa la nounou», a-t-il fait remarquer à Pascal Obispo qui lui a répondu du tac au tac: « C'est mon ex-femme». Et, pour préciser que c'était chasse-gardée, le chanteur a ajouté: « Je te préviens tout de suite. Tu vas dans le studio, tu peux toucher à tout sauf deux choses: Ma femme et ma mère».

Une mise en garde qui n'a pas empêché la romance de s'installer, mais en secret. Michaël Youn a quand même jugé nécessaire d'informer Pascal Obispo qu'entre lui et Isabelle Funaro, c'était du sérieux.

L'humoriste a choisi l'humour (et le téléphone) pour faire sa révélation. « Un jour, je l'ai appelé et je lui ai dit: 'Bon écoute, bonne nouvelle, ce n'est pas ta mère'. Il n'a pas ri», s'est-il souvenu. Pourtant Pascal Obispo et l'ex-mannequin étaient séparés.

« Ça a été compliqué. La plaie n'était pas complètement refermée», a constaté Michaël Youn, qui ajoute en direction de l'animateur Guillaume Pley et ses comparses: « Mais quel est le mec ici qui n'a jamais eu un jour une histoire d'amour avec l'ex d'un pote ou l'actuelle d'un pote?»... sans obtenir de réponse.

En tout cas, Michaël Youn et Isabelle Furnaro ont eu raison de passer outre l'oukase de l'ex-mari: après seize ans, le couple est toujours ensemble et parents d'une fille, Seven, et d'un garçon, Stellar. Et avec Pascal Obispo, il y a prescription... Tous trois sont restés bons amis.