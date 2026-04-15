Bernard Tapie avait une conception « virile» des relations. Et Michaël Youn a raconté dans C à vous qu'il en avait douloureusement fait l'expérience.

Michaël Youn a gardé un souvenir cuisant de sa rencontre avec Bernard Tapie. Covermedia

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Michaël Youn a gardé un souvenir cuisant de sa rencontre avec Bernard Tapie.

Ou plus précisément de sa rencontre avec le plat de la main de Bernard Tapie. « Il m'a mis une énorme mandale dans la gueule», s'est souvenu l'animateur, acteur et réalisateur sur le plateau de C à vous le 14 avril.

C'était il y a plus de vingt-cinq ans, mais il est vrai que c'est le genre d'échange qu'on n'oublie pas!

Avant de devenir l'iconique trublion du Morning Live, Michaël Youn a officié entre 1998 et 2000 à la matinale de Skyrock. Un matin qu'il avait invité Bernard Tapie (l'émission n'était pas en direct), un violent clash est survenu. « Tapie» n'était pas réputé pour son sang-froid et l'ancien patron de l'OM était extrêmement susceptible concernant le club de foot marseillais. Or, lors de son entretien avec Michaël Youn, une question d'un auditeur sur l'OM, lui avait beaucoup déplu.

« On était en enregistrement, et il me dit «Vous m'avez piégé». Je dis «non, c'est pas du tout un piège, il y a quelqu'un au standard qui filtre les questions»», raconte Michaël Youn, qui trouvait pourtant que la question de l'auditeur était « intéressante».

« Bernard avait dit, après une défaite contre Benfica: «Maintenant j'ai compris comment fonctionnent les arbitres. Je ne perdrai plus au foot». Derrière, il a gagné», rappelle l'acteur de Certains l'aiment chauve.

Bernard Tapie avait été condamné, en 1995, à deux ans de prison, dont huit mois ferme, pour « complicité de corruption de subornation de témoins» dans l'affaire VA-OM. Le match opposant les deux équipes, en 1993, avait été truqué au profit des joueurs de la cité phocéenne. Et c'est peut-être à cela qu'a pensé Michaël Youn lorsqu'il a insisté pour avoir une réponse.

« Il ne veut pas répondre à la question, et là, le petit coq que j'étais à l'époque, le petit roquet, lui dit: «En tout cas, que vous l'ayez dit ou pas, vous avez fait de la prison, c'est certainement pas pour rien»», se souvient-il.

La réaction de Bernard Tapie a été immédiate. « Là, il a jeté son casque – et les mains de Tapie, c'est pas des mains, c'est des palmes. Il m'a mis une énorme mandale dans la gueule», raconte celui qui n'avait que 26 ans à l'époque.

L'animateur, un peu choqué, a foncé à la direction de la chaîne, qui lui a dit de présenter ses excuses à Bernard Tapie. Puis sa collaboration avec Skyrock s'est arrêtée. Michaël Youn a longtemps pensé que ce violent incident, même s'il n'avait pas eu lieu en direct, était la cause de son éviction. Il a depuis appris qu'il était sur la sellette parce qu'il avait participé à un casting pour Fun TV, chaîne liée au groupe M6 et par conséquent concurrente de Skyrock.

Cependant, c'est grâce à cela que Michaël Youn a pu atteindre la célébrité en animant le Morning Live sur M6 avec Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine.