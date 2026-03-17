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Michael B. Jordan Il gagne un Oscar et va fêter ça... au fast food !

Covermedia

17.3.2026 - 09:56

Michael B. Jordan a remporté son premier Oscar dimanche (15 mars 26). Comme il est de tradition, l'acteur est allé manger un burger après sa victoire au fast food In-N-Out, non loin du Dolby Theatre où se déroulait la cérémonie, pour le plus grand plaisir de tous.

Michael B. Jordan a poursuivi la tradition en allant manger un burger chez In-N-Out quelques heures seulement après avoir remporté son premier Oscar dimanche pour Sinners.
Michael B. Jordan a poursuivi la tradition en allant manger un burger chez In-N-Out quelques heures seulement après avoir remporté son premier Oscar dimanche pour Sinners.
Covermedia

Covermedia

17.03.2026, 09:56

Michael B. Jordan a poursuivi la tradition en allant manger un burger chez In-N-Out quelques heures seulement après avoir remporté son premier Oscar dimanche pour Sinners.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont montré des fans ébahis lorsque l'acteur est entré dans le fast food en tenant encore sa statuette en or. Les vidéos montrent également l'acteur de Creed souriant alors qu'il est accueilli par des cris de félicitations de la part d'autres clients.

Michael B. Jordan a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour avoir interprété les jumeaux Smoke et Stack dans le film d'horreur et d'action Sinners du réalisateur Ryan Coogler. La star de 39 ans a devancé les autres nominés, Timothée Chalamet pour Marty Supreme, Leonardo DiCaprio pour Une bataille après l'autre, Ethan Hawke pour Blue Moon et Wagner Moura pour L'agent secret.

Dans son discours de remerciement, Michael B. Jordan a salué les acteurs noirs qui avaient remporté le prix avant lui.

« Je suis ici grâce à ceux qui m'ont précédé: Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker et Will Smith », a-t-il déclaré au public. « Etre parmi ces géants, parmi ces grands, parmi mes ancêtres, parmi mes frères. Merci à tous ceux qui sont dans cette salle et à tous ceux qui sont chez eux de m'avoir soutenu tout au long de ma carrière. Je le sens. »

Il a également remercié Ryan Coogler, avec qui il a travaillé sur plusieurs films, notamment Creed et Black Panther. « Pouvoir te considérer comme un collaborateur et un ami est un honneur. Tu m'as donné l'opportunité et l'espace pour que l'on me voit et je t'aime à en mourir », a ajouté Michael B. Jordan.

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