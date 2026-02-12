L'acteur américain Michael Douglas publiera ses mémoires cet automne, un récit «à vif et exhaustif» censé éclairer les lecteurs sur son parcours personnel et professionnel, a annoncé mercredi son éditeur.

L'acteur américain Michael Douglas publiera ses mémoires cet automne. IMAGO/Alex Todd

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Après des années de sollicitations, j'ai enfin décidé qu'il était temps de raconter mon histoire à ma façon», a déclaré l'acteur âgé de 81 ans, dans un communiqué publié par Grand Central Publishing (groupe Hachette).

La date de sortie du livre, qui n'a pas encore de titre, a été fixée au 6 octobre. Ce ne sera «pas une version édulcorée, façonnée par les gros titres ou les chiffres du box-office, mais la vraie vie», a promis le comédien.

«Ce livre parle de mes origines, des combats que j'ai menés et des choix que j'ai faits. La célébrité peut brouiller les pistes, c'est ma façon de rétablir la vérité», a ajouté l'acteur de «Basic Instinct» et «Wall Street».

Fils du géant d'Hollywood Kirk Douglas, Michael Douglas s'est vu décerner l'Oscar du meilleur acteur en 1988 pour le rôle du courtier new-yorkais Gordon Gekko dans «Wall Street» d'Oliver Stone. Il a également été récompensé comme producteur avec «Vol au-dessus d'un nid de coucou» de Milos Forman, Oscar du meilleur film en 1976.