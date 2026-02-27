Michel Cymes a appris grâce à ses fils et un ami docteur qu'il avait des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Après ce diagnostic, « tout s'est éclairé», comme l'a confié le médecin à Gala.

Michel Cymes a fait part de son expérience avec le TDAH, dont il a été diagnostiqué à 55 ans. Covermedia

Covermedia Covermedia

Le médecin et ancien animateur du Magazine de la santé a appris ce diagnostic « de façon totalement fortuite», comme il l'a révélé au magazine Gala. « J'ai deux garçons qui sont TDAH et qui étaient suivis par le docteur Olivier Revol, avec qui j'ai d'ailleurs coécrit un livre», a-t-il expliqué.

Lors que son collègue lui a demandé de témoigner pour un ouvrage explorant la condition chez l'adulte, Michel Cymes n'a pas tout de suite fait le lien.

« En réalité, je ne savais pas que j'étais moi-même TDAH», a-t-il admis. « J'ai ensuite passé des tests qui ont confirmé qu'il fallait creuser davantage. Et le diagnostic est tombé: j'étais TDAH. Je l'ai appris vers 55 ans.»

Si cette révélation n'a pas « bouleversé (s)a vie», ni même « apporté des réponses à des questions» qu'il ne se posait pas, le médecin a mieux compris certains aspects de sa scolarité et de sa vie professionnelle, durant lesquelles il a remarqué que ses capacités de concentration étaient limitées. « Tout s'est éclairé», a-t-il résumé.

Cependant, Michel Cymes préfère en faire « une force», plutôt « qu'un handicap». « Bien sûr, c'est fatigant d'avoir un moteur qui tourne aussi vite, mais au moins je sais pourquoi je suis comme ça», a-t-il souligné. « Je suis passé d'un bouillonnement épuisant à un bouillonnement créatif et productif. Et surtout, cela m'a rendu plus tolérant envers moi-même.»