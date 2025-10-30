Michel Drucker a confié dans le podcast Legend pourquoi Dany Saval et lui n'ont pas eu d'enfant ensemble. Un choix que l'animateur de 83 ans ne regrette pas.

Michel Drucker a confié dans le podcast Legend pourquoi Dany Saval et lui n'ont pas eu d'enfant ensemble. IMAGO/ABACAPRESS

Michel Drucker a fait le choix de ne pas faire d'enfant. Lors du podcast Legend de Guillaume Pley, le 29 octobre, le vétéran du PAF s'est laissé aller à des confidences très intimes. Il a notamment abordé la question de la paternité.

Michel Drucker, qui n'a jamais caché son admiration et son amour pour son père, le médecin Abraham Drucker, n'a pas choisi la voie de la paternité, du moins biologique. En effet, sa femme depuis 1973, Dany Saval, était déjà maman d'une fillette quand il l'a rencontrée et le présentateur de Vivement Dimanche a toujours considéré Stéphanie (dont le père est Maurice Jarre) comme sa propre fille.

Lors de cet entretien, Michel Drucker n'a pourtant pas esquivé la question sur les raisons qui l'ont conduit à ne pas faire d'enfant. Et il a étonné Guillaume Pley quand il a répondu «D'abord, j'aurais été un mauvais père».

Cette déclaration a été suivie d'éclaircissements: la carrière d'abord! «J'ai laissé tomber», dit-il à propos du fait d'avoir un enfant. «J'étais boulot, boulot, boulot.»

On le savait travailleur acharné, mais l'âge venu, il aurait pu devenir père, suggère l'intervieweur. «J'ai des copains qui ont été pères assez tard, vers 60/62 ans. Mon frère Jean l'a été à plus de 60 ans. Ce n'est pas la même chose», explique Michel Drucker. Et il ajoute: «Je pense à l'enfant, il sera orphelin très tôt».

«Coup de chapeau»

Michel Drucker glisse aussi une information qui a sans doute influé sur la décision du couple de ne pas avoir d'enfant biologique ensemble: la première grossesse et l'accouchement de Dany Saval. «Elle a beaucoup souffert lorsqu'elle a eu Stéphanie. Ça s'est très mal passé. Je savais qu'avoir un second enfant serait très compliqué», a-t-il précisé.

De toute manière, à 83 ans, Michel Drucker «ne regrette pas de ne pas avoir eu d'enfants». Il reconnaît qu'il n'aurait eu ni le temps ni la capacité de s'en occuper. D'autant qu'être parent, ce n'est pas juste une histoire de quelques années. «Faire des enfants, c'est une chose, mais s'en occuper ? T'es parti pour toute une vie, tu prends perpète», fait-il justement remarquer.

Et l'homme de télévision évoque ses confrères et surtout consœurs qui ont fait le choix de conjuguer vie familiale et travail dans une matinale. «Objectivement, je ne sais pas comment font ceux et celles qui font la matinale, qui se lèvent à 4 h du matin avec un mari et des enfants. Comment ils dorment ? Comment font-ils ? On ne dort pas la journée comme on dort le soir, ça, pour moi, c'est un grand coup de chapeau», assure l'hôte de Vivement dimanche qui sera de retour sur son canapé rouge le 2 novembre, sur France 3.