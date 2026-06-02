Cela n'arrive pas qu'aux autres! Michel Drucker a révélé sur Instagram en début de semaine que son visage et sa voix avaient été usurpés par des arnaqueurs qui ont eu recours à l'intelligence artificielle (IA).

Michel Drucker

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Un «compte fake» de Michel Drucker fait usage de l'image de l'animateur sur les réseaux sociaux. Et c'est le présentateur de Vivement dimanche qui l'a lui-même signalé à ses abonnés dans une Story Instagram le 1er juin.

«On utilise mon image et ma voix pour la vente d'un médicament anti-douleurs articulaires», les a-t-il alertés, dévoilant le nom de la prétendue société, Health Bridge, afin de mieux préserver ses fans. «Entre sourire et tristesse pour cette arnaque. Ne vous faites pas avoir!», a ajouté le sémillant vétéran du PAF.

La cybercriminalité est en plein essor avec le développement de l'IA. Le nom de Michel Drucker est le dernier en date d'une liste déjà longue de personnalités dont l'image et la voix servent de base à ces arnaques: Aya Nakamura, Lena Situations, Marine Lorphelin, Karine Le Marchand, ou encore Jean-Pierre Foucault, en ont aussi été victimes.

Outre-Atlantique, le problème sévit également avec des stars internationales, comme Taylor Swift et Brad Pitt, dont l'image a été utilisée pour arnaquer plus 800.000 euros une Française, Anne, qui était persuadée de vivre une histoire d'amour avec l'ex-mari d'Angelina Jolie, comme elle l'a raconté dans un reportage de Sept à Huit diffusé l'an dernier.