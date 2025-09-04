  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet rose Michelle Dockery enceinte de son premier enfant à 43 ans

Covermedia

4.9.2025 - 11:38

Michelle Dockery, de Downton Abbey, attend un bébé. Si les fans de la série devront faire leurs adieux à leurs personnages adorés avec la sortie de son dernier volet ce mois-ci au cinéma, ils pourront au moins se réjouir de cet heureux évènement!

Michelle Dockery attend son premier enfant avec son mari Jasper Waller-Bridge.
Michelle Dockery attend son premier enfant avec son mari Jasper Waller-Bridge.
Covermedia

Covermedia

04.09.2025, 11:38

La star britannique de 43 ans a dévoilé son ventre rond cette semaine lors de la première mondiale de Downton Abbey: The Grand Finale, à Londres.

L'interprète de Lady Mary Crawley dans le show à succès a foulé le tapis rouge dans une robe longue bleue claire à épaules nues. Elle a également posé avec son mari, le frère de l'actrice, scénariste et réalisatrice britannique Phoebe Waller-Bridge.

Le couple s'est marié en septembre 2023. Ils ont été aperçu à l'époque sous une pluie de confettis à la sortie d'une église de l'ouest de Londres autour d'une foule enthousiaste, d'après des photos partagées par le Daily Mail. Leurs noces ont eu lieu plus d'un an après l'annonce de leurs fiançailles dans le Times en janvier 2022.

Michelle Dockery était auparavant fiancée à John Dineen, un chargé de relations publiques décédé en 2015 à l'âge de 34 ans à la suite d'une lutte contre une forme rare de cancer.

Le rôle de l'actrice dans la série et les films Downton Abbey, qui se concluent ce mois-ci avec un dernier volet dont la sortie est prévue le 12 septembre au cinéma, lui a valu d'être nommée aux Golden Globes et trois fois aux Primetime Emmy Awards dans la catégorie « Actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique».

Les plus lus

Mort de l'acteur Jacques Charrier, ex-époux de Brigitte Bardot
Une Suissesse blessée suite à l'accident de funiculaire à Lisbonne
Affaire Maddie: Le principal suspect en passe d'être libéré est «dangereux»
Décès de Giorgio Armani à 91 ans
Enlèvement d'un jeune Suisse en France, 7 personnes en garde à vue
«J'ai senti que j'avais quatre personnes autour de moi, ils me touchaient...»