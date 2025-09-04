Michelle Dockery, de Downton Abbey, attend un bébé. Si les fans de la série devront faire leurs adieux à leurs personnages adorés avec la sortie de son dernier volet ce mois-ci au cinéma, ils pourront au moins se réjouir de cet heureux évènement!

Michelle Dockery attend son premier enfant avec son mari Jasper Waller-Bridge. Covermedia

La star britannique de 43 ans a dévoilé son ventre rond cette semaine lors de la première mondiale de Downton Abbey: The Grand Finale, à Londres.

L'interprète de Lady Mary Crawley dans le show à succès a foulé le tapis rouge dans une robe longue bleue claire à épaules nues. Elle a également posé avec son mari, le frère de l'actrice, scénariste et réalisatrice britannique Phoebe Waller-Bridge.

Le couple s'est marié en septembre 2023. Ils ont été aperçu à l'époque sous une pluie de confettis à la sortie d'une église de l'ouest de Londres autour d'une foule enthousiaste, d'après des photos partagées par le Daily Mail. Leurs noces ont eu lieu plus d'un an après l'annonce de leurs fiançailles dans le Times en janvier 2022.

Michelle Dockery était auparavant fiancée à John Dineen, un chargé de relations publiques décédé en 2015 à l'âge de 34 ans à la suite d'une lutte contre une forme rare de cancer.

Le rôle de l'actrice dans la série et les films Downton Abbey, qui se concluent ce mois-ci avec un dernier volet dont la sortie est prévue le 12 septembre au cinéma, lui a valu d'être nommée aux Golden Globes et trois fois aux Primetime Emmy Awards dans la catégorie « Actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique».