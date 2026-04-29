«Avec Giulio, j'ai laissé tomber mon armure», mais Eros reste son «préféré»

La présentatrice accorde une interview intime à «Chi», révélant ses sentiments pour son partenaire actuel et le lien profond qui l'unit à son ex-mari.

Michelle Hunziker sur une image d'archive IMAGO/Pacific Press Agency

Igor Sertori

La présentatrice italo-suisse reviendra sur les écrans de Channel 5 à partir du 29 avril avec «Tim Battiti Live Spring».

Il s'agira d'une émission où les notes de musique joueront le rôle principal, car, comme Michelle Hunziker l'admet elle-même, la musique accompagne son existence depuis l'enfance. Son père jouait du piano et son frère fréquentait le conservatoire. Dans la famille, tout le monde sait chanter. Et puis il y a Eros Ramazzotti, son premier mari.

Un lien indéfectible

À l'occasion du lancement de son nouveau programme, la native de Sorengo a accordé une interview au magazine «Chi», dans laquelle elle évoque, entre autres, son affection pour Eros Ramazzotti, qui reste intacte au fil du temps.

Michelle le considère comme le plus cher de tous: «Eros est ma personne préférée».

«Il fait partie de ma famille et je l'aimerai toujours». Désormais, ils se sentent comme frère et soeur, unis par une profonde affection qui s'est développée au fil des ans. Un sentiment qu'elle souhaite à tout le monde de connaître.

L'amour avec Giulio Berruti

La conversation porte ensuite sur les relations amoureuses de la présentatrice. Son père était un artiste merveilleux mais fragile, ce qui a marqué ses relations.

Elle a toujours vu dans un homme la possibilité d'un amour tendre. Cependant, elle a besoin d'avoir à ses côtés une personne affirmée qui la protège.

«Je me suis fait une bonne armure, tant physiquement qu'émotionnellement», explique la présentatrice de 49 ans, qui affirme que de nombreuses femmes qui ont dû compter sur leur propre force développent un côté masculin.

Aujourd'hui, elle vit un moment positif. Le mérite en revient également à Giulio Berruti.

Se laisse-t-elle aller ? «Absolument. J'ai tout abandonné. J'ai laissé tomber toutes les armures, tous les murs de Berlin que j'avais construits autour de moi». Elle se dit heureuse, mais cherche à protéger ce bonheur.

La période sombre de la secte

Michelle retrace un chapitre douloureux de son passé. Elle appartenait à une secte qui guidait ses décisions.

On lui a conseillé de quitter l'émission Zelig alors qu'elle était au sommet de sa réussite. Elle se trouvait dans une situation personnelle terrible.

«Pour moi, ce fut un deuil de quitter Zelig dans ce qu'il avait de plus beau.»

Remerciements à Antonio Ricci

L'interview se termine par des remerciements à Antonio Ricci, l'homme qui l'a lancée chez Paperissima et l'a voulue chez Striscia la notizia.

Elle sera éternellement reconnaissante à Antonio, qui a également été son témoin de mariage. Dans les moments les plus difficiles, il l'a protégée et aidée.

Quand on a dit qu'elle était possédée par le diable, il a déclaré au Corriere : «Si Hunziker est le diable, je suis avec le diable».

Selon elle, l'auteur de télévision a pris une position courageuse, faisant quelque chose que peu de gens auraient fait.