Michelle Hunziker et Giulio Berruti apparaissent ensemble sur une photo de groupe postée sur les réseaux sociaux par Jonathan Kashanian, ami proche de la présentatrice suisse et souvent en vacances avec elle. Un cliché qui confirmerait la relation entre les deux.

La photo montre également Giulio Berruti à Marrakech. Storia IG

Antonio Fontana Sara Matasci

Récemment, Michelle Hunziker et Giulio Berruti ont fait l'objet de l'attention des médias pour leur relation, qui dure depuis plusieurs mois, entre paparazzis et moments de complicité évidente.

Bien qu'ils n'aient jamais officialisé leur relation, ils semblent de plus en plus proches et sereins.

Lors des vacances de Pâques 2026, le couple semblait pourtant avoir décidé de passer les fêtes séparément, un choix qui a attiré la curiosité des fans.

Elle à la mer, lui à la montagne

La présentatrice suisse avait en effet choisi de partir à Marrakech, au Maroc, pour profiter de quelques jours de détente et de loisirs.

À travers ses stories Instagram, elle s'était montrée souriante et impliquée dans l'expérience: entre promenades dans les marchés locaux, moments de shopping et scènes de vie quotidienne immergées dans les couleurs et l'atmosphère du lieu.

À ses côtés, une fois de plus, se trouvait son ami de confiance Jonathan Kashanian, une présence constante pendant ces vacances pleines de légèreté. Parmi les buts du voyage, il y avait aussi un objectif plutôt curieux: trouver le kajal parfait (maquillage marocain) parmi les étals marocains.

En revanche, l'acteur et médecin esthétique Giulio Berruti semblait avoir opté pour un tout autre type de vacances. En effet, l'homme de 42 ans était à la montagne, où il profitait des derniers jours de neige de la saison pour faire du ski et se détendre en altitude.

Lui aussi a partagé quelques moments sur les médias sociaux, montrant une atmosphère plus calme et plus contemplative, loin du climat animé du Maroc.

Pâques à la neige pour Giulio Berruti Storia IG

Soudain ensemble à Marrakech

Mais un cliché, posté sur les réseaux sociaux par Jonathan Kashanian a changé la donne.

Comme le rapporte «Leggo», dans une histoire postée sur Instagram qui est rapidement devenue virale, on pouvait voir la «Team Marrakech», un grand groupe de personnes avec lui et son amie Michelle, réunis dans un cadre évocateur, presque comme un conte de fées oriental.

Parmi les sourires éclatants, la présence de Berruti, également connu pour ses rôles dans «Sandokan» et «Gabriel's Inferno», n'est pas passée inaperçue. Sur le cliché, il apparaît détendu, à l'aise et parfaitement intégré dans le groupe le plus intime de l'animatrice de 49 ans.

Une image qui, en fait, contribue à dissiper les rumeurs d'une éventuelle rupture, renforçant au contraire l'idée d'une relation sereine et bien établie.

Aucun signe de tension entre les deux

L'histoire entre Hunziker et Berruti représente un nouveau chapitre pour l'un comme pour l'autre. La présentatrice sort en effet de sa relation avec Nino Tronchetti Provera, tandis que Berruti a mis fin à sa longue liaison avec la politicienne Maria Elena Boschi au cours des mois précédents.

Malgré leurs passés amoureux mouvementés, ils semblent aujourd'hui avoir trouvé un équilibre, fait de complicité, mais aussi d'espace personnel.