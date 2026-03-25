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Après les rumeurs Michelle Hunziker et Giulio Berruti ne se cachent plus, voici leur première photo ensemble

ai-scrape

25.3.2026 - 09:00

Les photos exclusives ont été publiées par l'hebdomadaire «Chi» et sanctionnent officiellement la naissance du couple formé par la présentatrice suisse et l'acteur.

Michelle Hunziker lors de la Fashion Week en février 2026.
Michelle Hunziker lors de la Fashion Week en février 2026.
archivio IMAGO/SGPItalia

Sara Matasci

25.03.2026, 09:00

26.03.2026, 13:30

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Michelle Hunziker et Giulio Berruti sont officiellement en couple : l'hebdomadaire «Chi» a publié des photos les montrant ensemble pour la première fois.
  • Les clichés qui ont été pris dans les coulisses de «Battiti Live Spring» les montrent dans l'espace réservé à la production.
  • Ils se connaissaient depuis longtemps, mais leur relation n’a pris un autre tournant que récemment.
Montre plus

Les rumeurs qui circulaient depuis longtemps trouvent désormais une confirmation visuelle : Michelle Hunziker et Giulio Berruti forment officiellement un couple.

L'hebdomadaire «Chi» a en effet publié les images montrant les deux ensemble pour la première fois, offrant ainsi la preuve tangible d’une relation qui, jusque-là, n’était que soupçonnée ces dernières semaines.

Les clichés, comme l'explique «Leggo», ont été pris dans les coulisses de «Battiti Live Spring», l'émission enregistrée par le présentateur suisse le week-end dernier à Ferrare, et montrent les deux protagonistes se déplaçant naturellement dans la zone réservée à la production.

Giulio Berruti attend la présentatrice avant de marcher à ses côtés. Ils traversent ensemble les coulisses et se dirigent vers leur véhicule.

Le couple monte ensuite dans une camionnette pour se rendre à Milan, où se trouve le domicile de cet homme de 49 ans. Avant de partir, ils saluent les personnes présentes avec un sourire.

Une relation qui a pris une autre dimension

Leur connaissance remonterait à longtemps, mais elle ne se serait transformée en quelque chose de plus que récemment. Leur rapprochement aurait eu lieu en décembre : certains disent lors d’un événement public en Suisse, d’autres lors d’un dîner. Quoi qu’il en soit, en février, leurs rencontres se sont multipliées à Rome.

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Selon les dernières rumeurs, le couple aurait récemment passé un week-end romantique dans un hôtel en Suisse.

Rappelons que Giulio Berruti est un acteur confirmé et qu'il travaille également comme médecin esthétique. Le public se souvient de lui comme l'un des protagonistes de la dernière édition de Pékin Express.

D'un point de vue sentimental, il a été lié à Maria Elena Boschi de 2020 à 2025, tandis que Michelle Hunziker a mis fin à sa liaison avec Nino Tronchetti Provera en octobre.

Un nouveau chapitre s'ouvre pour tous les deux.

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