Les rumeurs qui circulaient depuis longtemps trouvent désormais une confirmation visuelle : Michelle Hunziker et Giulio Berruti forment officiellement un couple.
L'hebdomadaire «Chi» a en effet publié les images montrant les deux ensemble pour la première fois, offrant ainsi la preuve tangible d’une relation qui, jusque-là, n’était que soupçonnée ces dernières semaines.
Les clichés, comme l'explique «Leggo», ont été pris dans les coulisses de «Battiti Live Spring», l'émission enregistrée par le présentateur suisse le week-end dernier à Ferrare, et montrent les deux protagonistes se déplaçant naturellement dans la zone réservée à la production.
Giulio Berruti attend la présentatrice avant de marcher à ses côtés. Ils traversent ensemble les coulisses et se dirigent vers leur véhicule.
Le couple monte ensuite dans une camionnette pour se rendre à Milan, où se trouve le domicile de cet homme de 49 ans. Avant de partir, ils saluent les personnes présentes avec un sourire.
Une relation qui a pris une autre dimension
Leur connaissance remonterait à longtemps, mais elle ne se serait transformée en quelque chose de plus que récemment. Leur rapprochement aurait eu lieu en décembre : certains disent lors d’un événement public en Suisse, d’autres lors d’un dîner. Quoi qu’il en soit, en février, leurs rencontres se sont multipliées à Rome.
Selon les dernières rumeurs, le couple aurait récemment passé un week-end romantique dans un hôtel en Suisse.
Rappelons que Giulio Berruti est un acteur confirmé et qu'il travaille également comme médecin esthétique. Le public se souvient de lui comme l'un des protagonistes de la dernière édition de Pékin Express.
D'un point de vue sentimental, il a été lié à Maria Elena Boschi de 2020 à 2025, tandis que Michelle Hunziker a mis fin à sa liaison avec Nino Tronchetti Provera en octobre.