«Merci, Christine» Michelle Williams remercie la mère porteuse de son quatrième enfant

Covermedia

20.8.2025 - 10:05

Michelle Williams a accueilli son quatrième enfant en début d'année. L'actrice a révélé sur le plateau du talk-show Jimmy Kimmel Live! que ce nouveau-né ne provenait pas « de (s)on corps».

Michelle Williams
Michelle Williams

Covermedia

20.08.2025, 10:05

Michelle Williams a révélé que son quatrième enfant, et troisième avec son mari, le metteur en scène de théâtre et producteur de télévision Thomas Kail, est né grâce à une mère porteuse.

Lors de son passage dans le Jimmy Kimmel Live! en début de semaine, l'actrice a exprimé sa gratitude envers Christine, qui a porté son bébé, après que l'animatrice Tiffany Haddish ait dit à l'actrice qu'elle avait l'air de n'avoir jamais eu d'enfants.

« Alors je dois faire un grand clin d'œil à Christine, parce que ce dernier bébé n'est pas venu de mon corps», a-t-elle déclaré d'un ton léger. « Mais le miracle de notre petite fille est dû à Christine. Peut-être que tu nous regardes, là, quelque part; merci, Christine», a-t-elle ajouté, s'amusant du fait qu'elle avait désormais « trois enfants de moins de cinq ans à la maison».

C'est la première fois que Michelle Williams révèle des détails sur son parcours pour devenir mère ou qu'elle confirme le sexe de son plus jeune enfant. La star de Dawson est devenue mère pour la première fois en 2005 avec la naissance de sa fille Matilda, qu'elle a eue avec le défunt acteur Heath Ledger. La comédienne a ensuite eu un enfant avec Thomas Kail en 2020, un garçon prénommé Hart, né l'année même de leur mariage. Le couple a accueilli son deuxième enfant en 2022, puis son troisième en début d'année. Les prénoms des deux plus jeunes n'ont pas encore été révélés.

Au cours de l'entretien, Michelle Williams a admis qu'elle essayait toujours de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée.

« Tout va bien et tout est sous contrôle. Je suis l'adulte», a-t-elle plaisanté. « J'essaie de trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. J'entends beaucoup de gens parler de prendre soin de soi, et je me demande quand. Parce que je suis une mère qui travaille. Je me sens déjà coupable et je ne veux pas m'éloigner encore plus d'eux, mais je comprends qu'il faut que je fasse le plein.»

