L'émotion de Mick Jagger: «Elle a fait partie de ma vie pendant si longtemps»

Mick Jagger a écrit sur X un tendre message d'adieu à celle qui fut, dans les années 60, sa compagne. Marianne Faithfull est décédée ce 30 janvier à Londres.

Mick Jagger a rendu hommage à son ancienne compagne, Marianne Faithfull. Covermedia

La chanteuse, auteure et actrice est décédée le 30 janvier à l'âge de 78 ans. Elle a entretenu une relation avec le chanteur des Rolling Stones entre 1966 et 1970.

Marianne Faithfull a souvent été considérée comme la muse des Rolling Stones, dont elle aurait inspiré les chansons Wild Horses et You Can't Always Get What You Want. Un statut réducteur pour celle qui a en réalité écrit et co-écrit plusieurs chansons devenues cultes, dont Sister Morphine.

Mick Jagger, âgé de 81 ans, a posté sur X une photo en noir et blanc du couple dans les années 60 et a écrit un hommage à son ancienne amoureuse.

« C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de Marianne Faithfull. Elle a fait partie de ma vie pendant si longtemps. C'était une amie merveilleuse, une chanteuse magnifique et une grande actrice. Nous nous souviendrons toujours d'elle», a-t-il partagé.

Keith Richards, l'autre star des Rolling Stones, a également écrit un message d'hommage sur son compte X: « Mes sincères condoléances à la famille de Marianne! Je suis tellement triste et elle va me manquer! Keith».

Marianne Faithfull s'est mariée et a divorcé trois fois, dont une fois avec l'artiste John Dunbar de 1965 à 1966, avec lequel elle a eu Nicholas. Après la fin de sa relation avec Mick Jagger en 1970, elle a été mariée à Ben Brierly, du groupe punk The Vibrators, de 1979 à 1986, puis à l'acteur Giorgio Della Terza de 1988 à 1991.