  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Veillée en chapelle ardente «Sévère, parfois rude, mais très humain» : Milan rend hommage au «roi» Armani

ATS

6.9.2025 - 10:02

Milan rend hommage au «roi» Giorgio Armani, dont le corps est exposé depuis samedi matin en chapelle ardente dans l'Armani Teatro. Il s'agit du lieu emblématique de l'étroite relation entre le couturier et la capitale lombarde.

Le corps de Giorgio Armani est exposé depuis samedi dans l'Armani Teatro à Milan.
Le corps de Giorgio Armani est exposé depuis samedi dans l'Armani Teatro à Milan.
ATS

Keystone-SDA

06.09.2025, 10:02

06.09.2025, 10:11

Des centaines de personnes faisaient la queue samedi matin pour se recueillir devant le cercueil en bois clair du légendaire styliste, décédé jeudi à l'âge de 91 ans, et dont la disparition a fait l'effet d'un séisme dans le monde de la mode et bien au-delà.

En costumes sombres et lunettes noires, une centaine de salariés du groupe était en première ligne près du siège d'Armani, dans un ancien quartier industriel de Milan, avant les funérailles prévues lundi.

D'imposantes couronnes de roses blanches ont été déposées à l'entrée de la pièce où repose le cercueil, près de livres de condoléances où les sympathisants peuvent inscrire un message. Selon le quotidien italien Corriere della Sera, Armani est décédé d'une insuffisance hépatique soudaine, à la suite d'une pneumonie qui l'avait contraint à être hospitalisé en juin.

Il n'avait pas d'enfant. À qui ira le colossal héritage de 12 milliards de Giorgio Armani?

Il n'avait pas d'enfantÀ qui ira le colossal héritage de 12 milliards de Giorgio Armani?

«C'était un homme incroyable, il nous a beaucoup marqués. C'était un exemple, sévère, parfois rude, mais très humain», a commenté, éprouvée, Silvia Albonetti, vendeuse dans le showroom voisin d'Emporio Armani homme. «Beaucoup de clients nous ont écrit pour lui rendre hommage.» «Il nous a beaucoup appris avec sa façon de travailler. Un chapitre se ferme», a témoigné à ses côtés une autre vendeuse, Barbara Gersony. «Pour le futur on verra, selon ses dernières volontés.»

«Un grand homme»

La chapelle ardente sera ouverte de 9h00 à 18h00 samedi et dimanche dans le Teatro, une ancienne usine de chocolat Nestlé transformée en 2001 par l'architecte japonais Tadao Ando pour en faire le siège du groupe Armani et le lieu de ses défilés. Minimaliste et élégant, le bâtiment est un des lieux emblématiques de Milan, «la capitale du style».

Armani, à la tête d'un empire du luxe de plusieurs milliards d'euros, comptant plus de 600 boutiques dans le monde et plus de 9000 employés fin 2023, entretenait une «histoire d'amour» avec la ville, soulignent tous les titres de la presse italienne, en rappelant en boucle une de ses déclarations: «Milan est le centre de mon monde, il m'a toujours inspiré».

«Sans lui, l'Olimpia serait en sale état», a commenté Roberto Gualdoni, 51 ans, avec sur le dos un t-shirt de l'équipe de basket milanaise, propriété d'un Armani fan de sport. «C'était un grand homme à Milan, il a fait beaucoup de bien.»

Carnet noir. Décès de Giorgio Armani à 91 ans

Carnet noirDécès de Giorgio Armani à 91 ans

«Il était spécial, très humain, il venait toujours nous saluer», a ajouté dans la queue le photographe Lazza Ramo, 37 ans. Le natif de Piacenza (nord de l'Italie), né en 1934 dans une famille modeste d'origine arménienne, était venu étudier la médecine avant de travailler comme étalagiste-décorateur à Milan pour les grands magasins La Rinascente.

C'est dans cette ville qu'il a créé en 1975 la maison Giorgio Armani, et avait depuis toujours voulu rester indépendant, refusant d'être coté en bourse.

«Il manquera à la ville»

Les liens entre la ville et le couturier, souvent surnommé dans la presse italienne «Il Re Giorgio» ("Le roi Giorgio"), ne se sont jamais démentis. Pendant la pandémie de Covid en 2020, qui a durement affecté la ville, il avait fait afficher un placard en noir et blanc dans une rue de Milan: «Je suis là, pour Milan, avec les Milanais, avec mon affection».

Giorgio Armani, affaibli depuis plusieurs mois, avait été contraint de renoncer à ses défilés masculins à Milan mi-juin pour raisons de santé. Il avait également fait l'impasse en juillet pour le show Armani Privé, à Paris.

Mort de Giorgio Armani. Julia Roberts et Leonardo DiCaprio rendent hommage au «maestro»

Mort de Giorgio ArmaniJulia Roberts et Leonardo DiCaprio rendent hommage au «maestro»

Dans une interview au Financial Times publiée quelques jours avant sa mort, le créateur, qui n'avait pas d'enfants, déclarait que les plans pour sa succession consistaient «en une transition progressive des responsabilités» vers ses «plus proches collaborateurs tels que Leo Dell'Orco», le responsable du design des collections homme, «les membres de (sa) famille et toute l'équipe de travail».

Créateur visionnaire, Armani s'est distingué dans la haute-couture, le prêt-à-porter, les accessoires, les parfums, les bijoux, mais aussi l'architecture d'intérieur et l'hôtellerie de luxe.

Les plus lus

«Moi, Miss France, j'ai été victime de viols pendant mon année»
Parmelin est de retour en Suisse : encore un échec diplomatique?
Découvrez les notes des joueurs de la Nati
Dimanche, la Lune disparaîtra dans l’ombre de la Terre
«Luis Enrique a été pris en charge par les secours et va subir une opération»
L'aéroport de Zurich oublie un passager avec restriction à la porte d'embarquement