«Nous sommes plus qu'excités» Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi adoptent une petite fille

Covermedia

22.8.2025 - 12:00

Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi ont annoncé sur Instagram qu'ils avaient adopté une petite fille. L'actrice de Stranger Things avait hâte d'être maman.

Bobby Brown et Jake Bongiovi ont annoncé qu'ils formaient désormais une famille de trois personnes.
Bobby Brown et Jake Bongiovi ont annoncé qu'ils formaient désormais une famille de trois personnes.
Covermedia

Covermedia

22.08.2025, 12:00

« Cet été, nous avons accueilli notre douce petite fille par le biais de l'adoption», a écrit le couple dans un post Instagram commun jeudi 21 août 2025.

« Nous sommes plus qu'excités à l'idée de nous lancer dans ce magnifique prochain chapitre de la parentalité, à la fois dans la paix et dans l'intimité», ont-ils gentiment prévenu...

Le message concluait: « Et puis il furent 3. Amour, Millie et Jake Bongiovi».

Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi, qui n'ont que 21 et 23 ans, se sont mariés en 2024 après deux ans de relation.

L'actrice de Stranger Things a été franche au fil des ans sur son désir de fonder une famille. En mars, elle a déclaré qu'elle était impatiente d'entamer le prochain chapitre de sa vie avec Jake Bongiovi.

« Ma mère a eu son premier enfant à 21 ans, et mon père à 19 ans. Et vous savez, c'est mon truc depuis avant que je rencontre Jake», a déclaré Millie Bobby Brown sur le podcast Smartless. Depuis que je suis bébé, je veux être une mère comme ma mère l'a été pour moi.

Elle a poursuivi: « Et donc, Jake sait à quel point c'est important pour moi et, bien sûr, je veux me concentrer à construire ma carrière en tant qu'actrice et productrice, mais je trouve aussi que c'est tellement important de fonder une famille pour moi personnellement. C'est une chose énorme. Jake m'a dit: «Nous ne pouvons pas faire ça tant que nous ne sommes pas mariés». C'était donc son truc. »

