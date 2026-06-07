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De Miss Suisse à femme d'affaires  20 après, Christa Rigozzi a «encore du mal à y croire»

ATS

7.6.2026 - 16:27

Christa Rigozzi n'aurait jamais cru possible qu'elle puisse encore être dans le show business vingt ans après avoir été élue miss Suisse. Etre sacrée plus belle femme de Suisse a été pour elle un tremplin.

La Tessinoise Christa Rigozzi, Miss suisse 2006, à gauche, lors de son couronnement, au côté de celle qui l'a précédée, la Vaudoise Lauriane Gillieron, à l'Arena à Geneve (Archives).
La Tessinoise Christa Rigozzi, Miss suisse 2006, à gauche, lors de son couronnement, au côté de celle qui l'a précédée, la Vaudoise Lauriane Gillieron, à l'Arena à Geneve (Archives).
ATS

Keystone-SDA

07.06.2026, 16:27

07.06.2026, 16:38

«J'ai découvert en moi un talent, une passion», raconte la Tessinoise avec le recul. Le soir des élections du 9 septembre 2006, beaucoup de choses ont changé pour celle qui avait alors 23 ans.

Vingt ans plus tard, Christa Rigozzi est devenue incontournable du showbiz helvétique. Elle-même dit avoir du mal à y croire, dans les colonnes de la Schweizer Illustrierte où elle revient sur deux décennies mouvementées, pleines de projets, de moments forts et aussi de quelques coups du sort.

La jeune étudiante est désormais devenue femme d'affaires. Sa vie privée s'est aussi enrichie, il y a presque dix ans, devenant maman de jumeaux. Avec son mari Giovanni, elle ne vit pas selon un «modèle familial traditionnel»: pendant qu'elle travaille à plein temps, Giovanni s'occupe des enfants et du ménage.

Les nombreuses années passées dans le show business ont fait de Miss Suisse 2006 une femme d'affaires coriace. Avant, elle avait du mal à dire non. Aujourd'hui, elle vérifie soigneusement avant d'accepter de nouvelles activités. Depuis, elle se sent beaucoup plus libre. Et cela laisse aussi plus de temps à la famille.

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