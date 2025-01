«Mon sang était infecté» - Les révélations chocs de Philippe Katerine

Philippe Katerine a évoqué dans Clique un gros pépin de santé qu'il a eu l'an dernier. Et cela aurait pu coûter la vie au chanteur.

Philippe Katerine a évoqué dans Clique un gros pépin de santé qu'il a eu l'an dernier.

Philippe Katerine semble toujours d'une bonne humeur nonchalante. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Le chanteur de Louxor, j'adore a connu des moments difficiles qui l'ont fait «broyer du noir».

Invité de Mouloud Achour dans l'émission Clique de Canal +, celui que l'on a vu tout bleu et tout nu en Dionysos lors de la cérémonie d'ouverture des J.O. à Paris, a été bleu de peur cet automne. La cause de son inquiétude: une crise de coliques néphrétiques qui a failli très mal tourner.

Alors qu'il était en pleine concentration pour l'écriture de son album Zouzou, une «semaine après (l'écriture de la chanson Chez Philou), j'étais sur le billard, parce que j'avais des calculs rénaux», raconte-t-il. Or cette opération a priori simple à réaliser a viré au drame pour Philippe Katerine.

«En fait, mon sang était carrément infecté, donc j'allais passer dans le grand pays blanc hein, complètement. J'ai été opéré d'urgence, j'allais y passer. Faut pas traîner, parce que moi, mon sang s'est carrément infecté. Après, ils m'ont mis une sonde pour nettoyer tout ça», a-t-il expliqué.

L'opération s'est bien terminée, mais elle a rappelé au chanteur de La Banane de mauvais souvenirs d'enfance. Il avait «tutoyé la mort» et avait dû être opéré à cœur ouvert à cause d'un trou gros comme une pièce de cinq francs, comme on disait à l'époque. «Et on me l'a rebouché avec une peau de cochon», a-t-il raconté à La Tribune dimanche en novembre. Ce qui l'avait ébranlé durablement, jusqu'à ce qu'il découvre que l'art lui donnait l'envie de vivre.

Aujourd'hui, moins de vague à l'âme après l'intervention chirurgicale, mais la perspective peu réjouissante de devoir se plier aux contraintes d'un régime drastique. « Moins de sel, moins de tout», précise-t-il, en ajoutant: « Pas de charcuterie, c'est fini. Le fromage, pour mon Philippe? Fini!» Heureusement, il reste les bananes...