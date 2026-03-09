  1. Clients Privés
Actu people «Mon visage peut dégager de la méchanceté» - Booder fait une révélation

Covermedia

9.3.2026 - 11:10

Booder n'a pas choisi son nom de scène par hasard. L'humoriste et comédien a confié dans Un dimanche à la campagne le 8 mars les origines de ce surnom qui remontent à son enfance.

Covermedia

09.03.2026, 11:10

09.03.2026, 11:20

Booder a compris tôt qu'il avait «une tête pas comme celle des autres», comme il l'a confié dans Un dimanche à la campagne. «Mon visage peut dégager de la méchanceté et de la peur, je comprends très vite ça», expliquait-il dimanche à Frédéric Lopez.

La star de la série Le nounou a ainsi opté pour le sourire. «Il faut que je sois drôle, pour être accepté», affirme-t-il. Dans le quartier populaire dans lequel il grandit, il faut être soit «fort à la bagarre soit drôle pour être accepté». Le choix est vite vu: «J'étais très drôle moi parce que la bagarre c'était compliqué», relève-t-il. Une passion l'aide aussi à s'intégrer. « Et j'étais très fort au foot et ça, ça me faisait accepter de tout le monde», ajoute-t-il.

Le footballeur marocain Aziz Bouderballa, dont il est fan, lui inspire même son nom de scène. «Je voulais écrire Bouderbala sur mon tee-shirt mais il n'y avait pas la place donc j'ai écrit que Booder», se remémore l'artiste. Un surnom tout de suite adopté par «les grands du quartier» parce que «ça allait avec (s)on physique».

Booder, qui est né avec des difficultés respiratoires et est arrivé en France pour être soigné à Paris, estime que ce surnom est aussi «allé avec (s)a vie», «ce manque d'air qui aurait pu me sortir de ce monde-là, cette bouffée d'air que j'ai eue quand je suis arrivé à Paris à l'hôpital Necker et donc je porte très bien mon nom».

