Monica Bellucci et Tim Burton se sont séparés

Tim Burton et Monica Bellucci mettent un terme à leur relation. Après deux ans d’amour, le réalisateur et l’actrice ont annoncé leur séparation, évoquant une décision prise d’un commun accord. Malgré la rupture, tous deux soulignent le respect et l’affection qu’ils continuent de se porter.

L'actrice Monica Bellucci et le réalisateur Tim Burton ont annoncé aujourd'hui qu'ils s'étaient séparés. Photo Christoph Sator/dpa

«C'est avec beaucoup de respect et d'affection mutuelle que Monica Bellucci et Tim Burton ont décidé de se séparer», ont déclaré les deux célébrités dans un communiqué commun.

Le réalisateur d'«Edward aux mains d'argent» et «Sleepy Hollow» et l'actrice de «Mission Cléopâtre» ou «Irréversible» s'étaient rencontrés lors du festival Lumière à Lyon en octobre 2022, lors duquel l'actrice lui avait remis le prix Lumière pour l'ensemble de sa carrière.

Tim Burton et Monica Bellucci ont ensuite entamé une relation qui a débouché sur une collaboration artistique avec le film «Beetlejuice Beetlejuice», présenté en ouverture à la Mostra de Venise en 2024. Dans ce long-métrage, suite de la comédie macabre réalisée par Tim Burton en 1988, Monica Bellucci incarne Delores, une créature maléfique à la Frankenstein déterminée à se venger de son ex-mari Beetlejuice (Michael Keaton).

«Beetlejuice Beetlejuice» a fait un carton au box-office nord-américain, engrangeant près de 300 millions de dollars. Le couple était apparu ensemble pendant l'été, notamment en juillet, au festival du film de Giffoni, dans le sud de l'Italie, où le réalisateur de 67 ans présentait la deuxième saison de la série Netflix «Mercredi», dont il est le producteur.

Le maitre du gothique américain co-réalise aussi cette série inspirée de l'univers de la famille Addams, plus gros succès à ce jour pour une série en langue anglaise sur la plateforme, et deuxième série la plus regardée derrière la saison 1 de «Squid Game».

Dans une interview parue début juillet dans Le Figaro Magazine, Monica Bellucci, 60 ans, avait elle évoqué son dernier tournage, un thriller réalisé par la Française Léa Mysius avec Bastien Bouillon, Benoît Magimel et Hafsia Herzi, adapté d'un roman de Laurent Mauvignier.

Tim Burton a longtemps été en couple avec l'actrice britannique Helena Bonham Carter dont il s'est séparé en 2014 et avec qui il a deux enfants. Monica Bellucci a elle été mariée pendant 14 ans à l'acteur français Vincent Cassel, avec qui elle a eu deux filles.