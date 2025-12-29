  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

La presse mondiale réagit Mort de Brigitte Bardot: «Diva rebelle», «du sex-appeal à l'extrême-droite»...

Valérie Passello

29.12.2025

«Plus grand sex-symbol du cinéma français», «diva rebelle» mais aussi «militante controversée»: la presse française et internationale rend hommage lundi à l'actrice et «pasionaria de la cause animale» Brigitte Bardot, décédée dimanche à l'âge de 91 ans, «libre dans ses choix et sa parole, jusqu’à l’excès».

Libération rappelle qu'elle a quitté le grand écran «pour se réinventer en pasionaria de la cause animale, proche de l'extrême-droite» et qu'elle a suscité «de nombreuses controverses».
Libération rappelle qu'elle a quitté le grand écran «pour se réinventer en pasionaria de la cause animale, proche de l'extrême-droite» et qu'elle a suscité «de nombreuses controverses».
KEYSTONE

Agence France-Presse

29.12.2025, 08:32

«Devenue une icône malgré elle, Brigitte Bardot avait mis fin très rapidement à une carrière sans grand éclat pour se consacrer entièrement aux animaux», rapporte La Croix.

«C’était sans doute la dernière de cette poignée de figures nouvelles et libres dans lesquelles la France a aimé se reconnaître au tournant des années 60», note le quotidien Libération, évoquant une «actrice à la carrière fulgurante» et parlant d'elle comme le «plus grand sex-symbol du cinéma français».

Sous le titre «Brigitte Bardot, une icône qui ne voulait pas être star», Le Parisien souligne que «BB (de son surnom) a été à la fois la première et la dernière, en France, condensé de Hollywood dans un bagou de Française éternelle».

«Cette tornade blonde déboula sur les écrans dans un pays d’après-guerre et qui n’avait pas encore goûté aux Trente Glorieuses», rappelle Le Figaro. «Elle bousculait les codes, dansait le mambo sur les tables de Saint-Tropez.»

Pour la BBC, elle est «un cocktail français de charme félin et de sensualité continentale» qui «révolutionna le cinéma dans les années 1950».

C'est un «mythe national français, la seule de nos jours capable de réconcilier toutes les âmes querelleuses de la nation», écrit l'agence de presse nationale italienne Ansa.

Le journal transalpin La Repubblica évoque, lui, «une diva rebelle» qui «a choisi la liberté jusqu'au bout».

«Elle ne cachait rien»

Elle était «Libre dans ses choix et sa parole, jusqu’à l’excès», écrit La Croix. En Espagne, El Pais se souvient d'une «militante controversée»: «A sa manière, elle ne cachait rien. Ni les rides, ni son caractère de plus en plus radical ou ses convictions idéologiques, qu’elle évoquait par des euphémismes crus».

Libération rappelle qu'elle a quitté le grand écran «pour se réinventer en pasionaria de la cause animale, proche de l'extrême-droite» et qu'elle a suscité «de nombreuses controverses».

«Sa réputation a été ternie lorsqu’elle a proféré des insultes homophobes et a été condamnée à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale», explique la BBC.

En Allemagne, le Frankfurter Allgemeine Zeitung préfère «oublier, même si cela peut être difficile, la Bardot politique des dernières années le temps de cette nécrologie», et «se souvenir de LA Bardot» à la place.

Mais pas le New York Times, qui titre sans équivoque «Du sex-appeal à l'extrême-droite». Le quotidien américain estime que, loin d'être «une figure consensuelle», elle représente l'une des premières stars problématiques de l'époque moderne".

«Elle n’a d’ailleurs eu besoin de personne pour se faire cancel: d’une certaine manière, elle l’a fait elle-même, en quittant le cinéma en 1973 à 38 ans», critique-t-il.

vgu/alh

C'est qui Brigitte Bardot ?

C'est qui Brigitte Bardot ?

Brigitte Bardot, figure emblématique du cinéma français, a marqué les années 50 et 60. Elle s’impose comme une icône mondiale avant de quitter le cinéma pour se consacrer à la défense des animaux.

17.10.2025

Les plus lus

Vidéo virale : quand Zelensky garde son sang-froid face aux étranges déclarations de Trump
Une Argovienne envoie de l’argent à sa mère en Thaïlande et réclame une déduction fiscale
E-vignette: attention aux arnaques!
Sans Lara Gut-Behrami, Camille Rast reprend le flambeau avec éclat
L’Inter Milan de Sommer et Akanji décroche un succès étriqué
Seuls 27% des parlementaires déclarent tous leurs revenus