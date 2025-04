«Mourir épuisé de la vie» - Vincent Cassel évoque sa fin de vie

Vincent Cassel a beau être à nouveau papa depuis quelques mois, il a une idée précise de comment il aimerait finir sa vie. L'acteur a ainsi confié à La Tribune Dimanche sa sortie de scène idéale.

Vincent Cassel a une idée précise de comment il aimerait finir sa vie.

A 58 ans, Vincent Cassel est un jeune papa. L'acteur a eu un petit garçon avec Narah Baptista le 8 janvier dernier. Mais dans une interview accordée à La Tribune dimanche, le 27 avril, c'est à l'autre bout de la vie que Vincent Cassel s'est intéressé.

Le comédien, à l'affiche des Linceuls de David Cronenberg, qui sort le 30 avril, a ainsi confié qu'il aimerait pour sa part «mourir épuisé de la vie, fracassé de fatigue. Un peu comme quand on a passé une grosse soirée, ce qui m'arrive de moins en moins, je dois avouer!»

Pour ce qui est des funérailles, la star de La Haine se verrait bien «incinéré». Car si son père est enterré, il ne «voi(t) pas la nécessité d'aller sur sa tombe», même s'il «pense très souvent à lui». L'acteur aimerait que ses cendres soient « balancées dans la mer, sûrement au Brésil». Car le Brésil, dont est originaire Narah Baptista, a une place particulière dans son cœur.

«Il y a la beauté du pays, sa grandeur... Mais surtout une façon d'appréhender l'existence et de tracer sa route que les Brésiliens appellent le jeitinho ou la ginga. Une sorte de swing, une manière de rester ludique, de prendre du recul et de ne pas se poser en victime, même quand c'est la merde». De quoi apporter un peu de lumière à l'existence et à ce qui suit.