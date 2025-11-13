  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Fort de 450 millions d'abonnés Le YouTuber MrBeast ouvre un parc d’attractions éphémère en Arabie saoudite

ATS

13.11.2025 - 16:17

MrBeast, le youtubeur le plus suivi de la planète avec plus de 450 millions d'abonnés, a ouvert jeudi en Arabie saoudite un parc d'attractions éphémère inspiré de ses vidéos à succès. Un geste qui montre l'appétit du royaume pour le divertissement.

Mr Beast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, a ouvert jeudi un parc d'attraction éphémère en Arabie saoudite (archives).
Mr Beast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, a ouvert jeudi un parc d'attraction éphémère en Arabie saoudite (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.11.2025, 16:17

13.11.2025, 17:10

Baptisé Beast Land, le parc accueillera le public du 13 novembre au 27 décembre dans le cadre de la «Riyadh Season», grand festival annuel lancé pour promouvoir la capitale saoudienne comme pôle touristique.

«La majorité de notre public se trouve en dehors de l'Amérique du Nord, avec une forte concentration de spectateurs au Moyen-Orient (...) «, a expliqué le youtubeur à l'AFP depuis Ryad.

«Je n’aime pas cette nana». Patrick Sébastien s’en prend violemment à Léa Salamé

«Je n’aime pas cette nana»Patrick Sébastien s’en prend violemment à Léa Salamé

«C'est la chose la plus folle que j'ai jamais faite, j'ai hâte que vous puissiez vivre cette expérience», a affirmé l'influenceur dans une vidéo tournée devant les portes du parc. Derrière lui, une immense tête de fauve bleu barrée d'éclairs violets, rappelle son célèbre logo.

La gueule ouverte de l'animal sert de passage vers un parc aux jeux de lumières et écrans géants inspirés des défis spectaculaires avec gains à la clé, reprenant les codes popularisés sur sa chaîne YouTube.

Jeunesse ultra-connectée

Avec plus de 75% des Saoudiens âgés de moins de 35 ans, l'Arabie saoudite se distingue par une jeunesse ultra-connectée. Le taux de pénétration des smartphones dans le pays atteint 98,2%, bien au-dessus de la moyenne mondiale, tandis que celui d'internet s'élève à 97,9%, selon le cabinet PwC qui affirme que les Saoudiens sont parmi les «plus grands consommateurs de médias au monde».

Jimmy Donaldson (vrai nom de Mr Beast), 27 ans, a bâti un véritable empire numérique à travers sa société Beast Industries. Désigné en 2023 par le magazine Time parmi les personnalités les plus influentes au monde, MrBeast dispose d'une fortune estimée à environ un demi-milliard de dollars, chiffrait la même année Forbes.

Infox et discours extrémistes. Les rappeurs d'extrême droite gagnent des fans en Allemagne

Infox et discours extrémistesLes rappeurs d'extrême droite gagnent des fans en Allemagne

L'Arabie saoudite a multiplié ces dernières années les partenariats avec des figures mondiales du divertissement, de Will Smith à Cristiano Ronaldo en passant par Jennifer Lopez. Cette nouvelle collaboration s'inscrit dans la stratégie de diversification économique du premier exportateur de pétrole au monde, portée par le prince héritier Mohammed ben Salmane.

La figure de proue de ces investissements est le parc de divertissement de Qiddiya, qui s'étendra sur 500'000 mètres carrés près de la capitale qui devrait ouvrir en 2026.

Les plus lus

Ce que l'on sait sur le vaste scandale de corruption qui secoue l'Ukraine
L'ancien prince Andrew pourrait encore être rebaptisé
Les passagers d'un train de nuit ne se réveillent pas à destination
Deux enfants en vacances décédés à Istanbul après une intoxication alimentaire
Granit Xhaka, l'ambition insatiable du patron de la Nati
Le discernement de la mère «altéré», mais pas aboli