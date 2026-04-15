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«Je ne sais pas si vous serez heureux-se...» Muriel Robin annonce une très grande nouvelle !

Covermedia

15.4.2026 - 16:42

Muriel Robin a posté sur Instagram l'affiche de son prochain spectacle. Et le moins que l'on puisse dire est que l'artiste est ravie de retrouver les planches.

Muriel Robin va revenir seule en scène.
Muriel Robin va revenir seule en scène.
IMAGO/Starface

Covermedia

15.04.2026, 16:42

15.04.2026, 16:43

« Je ne sais pas si vous serez heureux-se... mais moi je le suis!» écrit Muriel Robin dans un message posté sur Instagram. Ce qui provoque son bonheur ne manquera pas de faire également plaisir à ses fans: l'auteure et comédienne a tout simplement repris le chemin de la scène!

Or elle n'en revient pas d'avoir retrouvé l'envie de jouer et d'être devant son public. «C'est incroyable! Je n'étais pas certaine du tout d'être de nouveau seule sur scène un jour. Et puis... et puis... Vous et moi, c'est une longue histoire. Une si belle histoire. Nous devions nous retrouver. Il le fallait. Et maintenant, je trépigne!» écrit l'auteure et humoriste de 70 ans.

Le rire qu'elle affiche sur le poster du spectacle augure de retrouvailles réjouissantes. Le tailleur pantalon rouge pompier et les escarpins rouges assortis avec lesquels Muriel Robin est photographiée pour l'affiche d'Infiniment Robin seront-ils sa panoplie sur scène? Il faudra attendre un peu pour le savoir.

Si la belle affiche est prête, le spectacle, écrit et mis en scène par Muriel Robin et Clara Dupont, se jouera du 6 janvier au 7 février au Théâtre Marigny, à Paris. « Vivement le 6 janvier 2027 au Marigny», précise la performeuse qui termine son message par un chaleureux: « Je vous embrasse de tout mon cœur battant».

De nombreuses stars de ses amis ont déjà accueilli son message avec force émojis de petits cœurs. Mais le plus tendre est venu de sa femme, Anne Le Nen, qui commente: « Je t'ai vue créer, douter, travailler, te relever... et là, tu reviens... à ta place. Et c'est magnifique. La scène t'attendait. Nous aussi... Je suis infiniment fière de toi et infiniment TOUT de toi».

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