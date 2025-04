Muriel Robin n'apprécie pas qu'une société de produits minceur détourne son image à l'aide de l'IA pour vendre ses produits. Sur Instagram, furieuse, l'actrice a précisé qu'elle a décidé de porter plainte.

La comédienne a porté plainte.

Covermedia Covermedia

Muriel Robin en a plus que marre et est très en colère!

L'actrice, qui a confié récemment avoir réussi à perdre beaucoup de poids grâce au régime kéto, s'est insurgée sur son compte Instagram contre les mensonges d'une société qui vend et vante « un soi-disant produit miracle pour maigrir».

« Je viens d'apprendre avec stupeur que la société SLIMPAL diffuse actuellement sur Internet une publicité totalement frauduleuse, dans laquelle on utilise mon image et ma voix générée par intelligence artificielle», précise-t-elle à ses abonnés.

Enervée, Muriel Robin a mis les choses au clair: « Je tiens à vous le dire très clairement: JE N'AI JAMAIS TOURNÉ CE FILM. JE N'AI JAMAIS DONNÉ MON ACCORD. JE NE SOUTIENS EN AUCUN CAS CE PRODUIT NI CETTE SOCIÉTÉ».

La comédienne et autrice estime qu'il s'agit d'une « atteinte grave à (son) droit à l'image et à (son) intégrité artistique et personnelle».

Elle est décidée à passer à l'attaque.

« Je vais engager des poursuites judiciaires contre les responsables de cette manipulation», déclare-t-elle en demandant à ses fans de lui envoyer « le lien de cette fameuse vidéo mensongère sur le produit miracle». En message privé, évidemment, car l'actrice demande également de ne « pas relayer cette fausse vidéo» et « remercie celles et ceux qui (l') ont alertée».

« Je vous tiendrai informés des suites juridiques. Restons vigilants face à ces dérives de l'IA», écrit-elle en conclusion de son message d'alerte, signalé par un triangle rouge avec un point d'exclamation.

Cette pratique d'usurpation d'identité, dont sont régulièrement victimes de nombreuses stars, d'Alain Delon à Florent Pagny, en passant par Pierre Niney, est désormais punie par la loi française. La peine encourue est d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.