Muriel Robin et Anne Le Nen ont évoqué leur relation dans «Télé Magazine». Et elles donnent quelques-unes des clés qui rendent leur amour durable.

Cover Media Marjorie Kublun

Les deux actrices, que l'on retrouvera dans la saison 2 de «Master Crimes» le 15 octobre, vivent une histoire d'amour depuis dix-huit ans. Et si le compteur des années affiche une différence d'âge de seize ans, qu'importe!

Muriel Robin a confié à «Télé Magazine» que tout allait bien! «Ma richesse, c'est la santé et l'amour. Plus je vois Anne, mieux je me porte. J'aurai 70 ans l'année prochaine», indique la comédienne et autrice, qui ajoute vouloir «profiter au maximum d'elle».

Leur relation s'appuie également sur une «symbiose créative». «Pour entreprendre ensemble, il faut être dans une extrême harmonie. Et nous y sommes. Nous avons un joyau. Tout se déroule dans la douceur», déclare Muriel Robin.

L'admiration mutuelle est aussi un ciment de ce couple qui dure. «On s'épate aussi réciproquement. Ça nous donne des ailes», avoue Anne Le Nen.

Mais des ailes qui ne permettent pas pour autant de quitter le nid trop longtemps. «Je refuserai de partir quatre mois, même pour tourner le plus grand film. Ce qu'on fait ensemble est plus important», explique Muriel Robin.

Quand on aime, on compte... le temps passé loin de l'autre!