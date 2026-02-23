«Je me suis aidée comme j'ai pu, avec des médicaments et aussi beaucoup d'alcool»

Aujourd'hui apaisée, Muriel Robin a traversé des années difficiles. La comédienne de 70 ans a révélé dans les Rencontres du Papotin samedi (21 février 26) pourquoi elle n'était pas devenue mère.

Muriel Robin a expliqué qu'elle n'allait « pas très bien» quand elle était jeune. IMAGO/ABACAPRESS

Muriel Robin a répondu avec une grande honnêteté aux questions posées lors des Rencontres du Papotin à l'Alpe d'Huez, en marge du Festival international du film de comédie.

L'actrice de 70 ans, qui se prépare à tourner au mois de mars «A la vie!», un téléfilm consacré à l'alcoolisme féminin, a évoqué ses années difficiles au cours de l'entretien. Quand on lui a demandé pourquoi elle n'avait pas eu d'enfant, Muriel Robin a expliqué qu'elle n'allait « pas très bien» quand elle était jeune.

« Tu vois, j'étais dépressive. Ça n'aurait pas été très sympa de faire un enfant qui ait une maman un peu bancale», expose-t-elle. « Et quand j'ai été mieux, j'étais trop vieille», constate celle qui estime que la vie a été « très dure (...) jusqu'à 50 ans ».

« Je ne comprenais pas tout, j'étais malheureuse, j'ai compris après que j'étais hypersensible, je me suis aidée comme j'ai pu, avec des médicaments, j'ai aussi bu beaucoup d'alcool», avouait-elle plus tôt dans l'émission. « Entre 20 et 50 ans, franchement, je n'y retournerai pas. Maintenant, c'est vraiment les meilleures années», a assuré Muriel Robin.