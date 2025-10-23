Dans les années 2000, Nâdiya enchaînait les tubes. Mais la récompensée aux Victoires de la musique avait choisi de disparaître de la scène... jusqu'à récemment.

Nâdiya

Covermedia Covermedia

Quand elle chantait son tube Et c'est parti, Nâdiya n'imaginait pas mettre un terme prématurément à sa carrière.

C'est pourtant ce qu'elle a décidé de faire, alors que son avenir musical était très bien engagé, après plusieurs tubes, trois victoires à Graines de Stars (M6), une nomination aux Victoires de la musique en 2002 et une Victoire en 2005 pour l'Album rap, hip-hop, R&B de l'année avec son disque 16/9.

Aujourd'hui, alors qu'elle revient sérieusement à la musique, la chanteuse de Chaque fois explique les raisons qui l'ont poussée à mettre sa carrière sur pause. Avec une grande sincérité, elle a confié à Eric Dussart et Jade dans On Refait la télé sur RTL que, d'une part, elle avait privilégié sa vie familiale et que, d'autre part, elle ne se sentait plus assez inspirée pour continuer.

« J'avais besoin de profiter de ma famille. Ce qui a été une disparition pour les médias a été des retrouvailles pour ma famille », a-t-elle joliment exprimé.

Puis, alors qu'elle s'était fait remarquer avec son premier single J'ai confiance en toi, Nâdiya a senti qu'elle n'avait plus l'énergie pour continuer sur cette dynamique. « C'est un métier chronophage, on le sait. C'est énergivore, c'est H24 », souligne-t-elle. Et de confesser : « La bouteille était vide, plus rien à raconter. La sincérité a pris le dessus ».

Plutôt que continuer sans conviction, elle préfère tout arrêter. « J'aurais pu prendre l'avance de la maison de disques, faire pour faire (...) Je ne peux pas, car c'est tricher pour moi », explique-t-elle. Et la sincérité est une valeur cardinale pour l'artiste, qui n'a pas voulu revenir quand on lui a « proposé des albums de reprise » qui ne sont « pas (son) histoire ».

Son histoire, c'est aussi celle d'une mère qui a préféré élever son fils, Yanis, né en 1999, dans « un cadre maternel structurant ». « J'ai pu élever et voir grandir mon fils qui n'avait que 11 ans quand je me suis arrêtée », a également expliqué à Gala la chanteuse de 52 ans, en ajoutant qu'elle voulait lui « transmettre des valeurs ». Mission accomplie : « A présent, il a 20 ans, il est respectueux, équilibré et bien dans sa peau »... Et il est « fier de sa mère ».

S'il « connaît par cœur les chansons » de sa maman, Yanis va devoir enrichir son répertoire. En effet, Nâdiya, qui a fondé une entreprise d'accessoires « art de vivre », est désormais prête à faire son grand retour musical. Après la reprise émouvante de son tube Roc en soutien aux femmes iraniennes en duo avec l'artiste kurde Baran, en 2022, et une tournée en 2024, Nâdiya sort un single, DJ, avec le rappeur Smartzee, avec lequel elle avait déjà travaillé.