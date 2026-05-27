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«Ha, ha, famille nombreuse...» Natalia Vodianova attend son sixième enfant

Covermedia

27.5.2026 - 18:59

Natalia Vodianova et son mari Antoine Arnault, qui ont déjà deux fils ensemble, vont être à nouveau parents. Le mannequin a confié à Vogue sa joie d'avoir une grande famille.

Le mannequin Natalia Vodianova est enceinte de son sixième enfant.
Le mannequin Natalia Vodianova est enceinte de son sixième enfant.
Covermedia

Covermedia

27.05.2026, 18:59

Dans une séance de photos pour le numéro de juin-juillet 2026 de Vogue France, le mannequin russe met en valeur son baby bump dans une minirobe Alaïa grise ajustée, tout en posant dans une forêt à la périphérie de Paris. Sur d'autres photos du shooting, Natalia Vodianova montre son ventre, vêtue d'un soutien-gorge bleu et d'un pantalon en cuir rouge défait, ou le masque dans une volumineuse robe Dior rose.

Dans un extrait du numéro, la journaliste Claire Thomson-Jonville note que la star lui a fait part de sa grossesse entre deux défilés de mode. « Son sixième enfant, à 44 ans. J'ai tout de suite su qu'elle serait notre cover star de l'été. Natalia incarne parfaitement cette maternité choisie, pleinement assumée. Elle est profondément consciente de sa chance et elle saisit son bonheur avec une détermination qui force le respect», écrit-elle.

Evoquant sa nouvelle grossesse durant l'interview, le mannequin a déclaré: « Je suis très consciente de la chance et du privilège que j'ai d'avoir pu choisir une famille nombreuse.»

Interrogée sur sa routine beauté de femme enceinte, Natalia Vodianova précise: « Ma peau est un peu plus sèche, mais cette sixième grossesse a surtout un impact sur mon corps, plus que sur mon visage.» À propos de la thérapie par le froid qu'elle pratique à l'instar de sa mère, elle souligne: « Pendant la grossesse, il faut faire attention aux grands changements de température, donc je ne fais rien d'extrême.»

Natalia Vodianova a eu trois enfants avec son ex-mari, Justin Portman, avec qui elle a été mariée entre 2001 et 2011. Elle s'est fiancée avec Antoine Arnault, le fils du fondateur de LVMH, Bernard Arnault, en décembre 2019. Le couple s'est marié en juin 2020. Ils ont deux fils ensemble.

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