Natalie Portman a emporté avec elle un élément très particulier du tournage de Star Wars. L'actrice israélo-américaine a fait cette amusante confidence au Drew Barrymore Show.

Natalie Portman

Ces accessoires lui plaisaient tant qu'elle en a piqué un à la fin du tournage, a confié Natalie Portman lors de son passage dans le Drew Barrymore Show. Mais de quoi peut-il donc s'agir? D'une natte... d'Anakin Skywalker!

Et non, elle n'a pas eu besoin de couper les cheveux d'Hayden Christensen qui interprétait le rôle, puisque ces nattes étaient des extensions clipées à la courte chevelure du comédien.

Natalie Portman l'avoue: elle ne sait pas pourquoi elle a chipé cet objet-souvenir. D'autant que celle qui fut Padmé Amidala ne sait plus ce qu'elle en a fait. « C'est assez emblématique. Le seul problème, c'est que je l'ai perdue. Je ne sais pas où c'est maintenant. Je l'ai volée et je l'ai perdue», a-t-elle admis en riant à Drew Barrymore.

Mais Natalie Portman n'est pas la seule à avoir jeté son dévolu sur les cheveux du célèbre personnage de la saga de George Lucas! Hayden Christensen a lui-même confessé avoir volé des cheveux d'Anakin Skywalker, en particulier lors du tournage de Star Wars, épisode III: La Revanche des Sith, sorti en 2005. L'acteur avait révélé lors d'une Fan Expo à la Nouvelle Orléans en janvier qu'il ne s'agissait pas de ses vrais cheveux, comme l'a rapporté Entertainment Weekly.

Toutefois, le comédien a visé un peu plus haut qu'une mèche de cheveux, reconnaissant avoir également volé un sabre laser pour lequel il a dû inventer toute une stratégie afin de parvenir à l'exfiltrer du tournage en Australie. Pour ce faire, Hayden Christensen l'a fait expédier par la production comme un didgeridoo qu'il aurait acheté.

L'acteur a aussi chipé aussi quelques bricoles plus faciles à dissimuler, comme deux tresses de « Padmé», vu dans l'épisode 2, L'Attaque des clones. Détail que Natalie Portman n'a visiblement pas su... ou voulu aborder!

L'actrice et réalisatrice a été récompensée le 8 février (26) en tant que productrice pour le film d'animation Arco, d'Ugo Bienvenu, qui a reçu le prix du meilleur premier film français de l'année par le Syndicat de la critique de cinéma.