  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hollywood Natalie Portman avoue avoir volé un accessoire sur le tournage de Star Wars

Covermedia

21.2.2026 - 10:00

Natalie Portman a emporté avec elle un élément très particulier du tournage de Star Wars. L'actrice israélo-américaine a fait cette amusante confidence au Drew Barrymore Show.

Natalie Portman
Natalie Portman

Covermedia

21.02.2026, 10:00

Ces accessoires lui plaisaient tant qu'elle en a piqué un à la fin du tournage, a confié Natalie Portman lors de son passage dans le Drew Barrymore Show. Mais de quoi peut-il donc s'agir? D'une natte... d'Anakin Skywalker!

Et non, elle n'a pas eu besoin de couper les cheveux d'Hayden Christensen qui interprétait le rôle, puisque ces nattes étaient des extensions clipées à la courte chevelure du comédien.

Natalie Portman l'avoue: elle ne sait pas pourquoi elle a chipé cet objet-souvenir. D'autant que celle qui fut Padmé Amidala ne sait plus ce qu'elle en a fait. « C'est assez emblématique. Le seul problème, c'est que je l'ai perdue. Je ne sais pas où c'est maintenant. Je l'ai volée et je l'ai perdue», a-t-elle admis en riant à Drew Barrymore.

Mais Natalie Portman n'est pas la seule à avoir jeté son dévolu sur les cheveux du célèbre personnage de la saga de George Lucas! Hayden Christensen a lui-même confessé avoir volé des cheveux d'Anakin Skywalker, en particulier lors du tournage de Star Wars, épisode III: La Revanche des Sith, sorti en 2005. L'acteur avait révélé lors d'une Fan Expo à la Nouvelle Orléans en janvier qu'il ne s'agissait pas de ses vrais cheveux, comme l'a rapporté Entertainment Weekly.

«Extrêmement spécifique». Cette habitude française plaît beaucoup à Natalie Portman

«Extrêmement spécifique»Cette habitude française plaît beaucoup à Natalie Portman

Toutefois, le comédien a visé un peu plus haut qu'une mèche de cheveux, reconnaissant avoir également volé un sabre laser pour lequel il a dû inventer toute une stratégie afin de parvenir à l'exfiltrer du tournage en Australie. Pour ce faire, Hayden Christensen l'a fait expédier par la production comme un didgeridoo qu'il aurait acheté.

L'acteur a aussi chipé aussi quelques bricoles plus faciles à dissimuler, comme deux tresses de « Padmé», vu dans l'épisode 2, L'Attaque des clones. Détail que Natalie Portman n'a visiblement pas su... ou voulu aborder!

L'actrice et réalisatrice a été récompensée le 8 février (26) en tant que productrice pour le film d'animation Arco, d'Ugo Bienvenu, qui a reçu le prix du meilleur premier film français de l'année par le Syndicat de la critique de cinéma.

Les plus lus

Alerte enlèvement lancée pour trois enfants, dont un bébé prématuré
Trump annonce avoir signé le décret fixant les droits de douane à 10%
Choc violent et patin dans l’œil : vive inquiétude pour une coureuse
«La plus grande défaite de ma carrière» - Un bronze au goût amer pour la Suisse
La légionellose progresse en Suisse
«Fais-moi confiance» : la relation trouble entre Epstein et le président du WEF