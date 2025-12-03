Natalie Portman vit à Paris depuis dix ans, où elle élève ses enfants. Et la comédienne a confié à Net-A-Porter qu'elle était impressionnée par la bonne éducation des petits Français.

Natalie Portman trouve que les petits Français sont bien polis... Covermedia

Covermedia Covermedia

En fait, rien de tel que les comparaisons pour donner un peu de baume au cœur des Français. Et c'est ce qu'a fait Nathalie Portman en confiant dans une interview pour Net-A-Porter son amour de Paris et son émotion devant la manière dont sont (bien) élevés les camarades de classe de ses enfants.

En effet, installée dans la capitale de la France depuis dix ans, l'ex-femme de Benjamin Millepied a pu constater que les amis de son fils Aleph, âgé de 13 ans, et d'Amalia, sa fille de huit ans, étaient d'une politesse qui la comble. « Tous les enfants qui viennent chez moi me disent «bonjour Madame» et me font la bise. Et avant de partir, ils me disent «merci de m'avoir accueilli», et si je ne suis pas là, ils viennent me trouver pour me le dire», s'étonne-t-elle avec ravissement.

Or la comédienne, dont on verra le film The Gallerist en 2026, décèle dans cette attitude, somme toute normale ici, bien davantage que des enfants bien élevés par des parents en particulier. Elle l'analyse comme une marque de la société française dans son ensemble, un effet de l'éducation à la française.

« Je pense que nous partons du principe que les cultures occidentales sont toutes identiques et qu'elles sont en quelque sorte égalisées par toute cette pop culture que tout le monde consomme. Ce n'est pas vrai, c'est extrêmement spécifique ici, et la culture est très différente, à la fois en profondeur et en surface», explique Natalie Portman, à propos de cette exception culturelle française.