«Ne touche pas à une femme» - Altercation après la cérémonie des Oscars !

Peu après la fin de la retransmission des Oscars, une scène houleuse a eu lieu au Dolby Theatre. L'actrice Teyana Taylor s’est heurtée à un agent de sécurité après que celui-ci l'a empêchée de monter sur scène.

Teyana Taylor just blew up and got in a massive fight at the Oscars after “a man touched her” 👀 pic.twitter.com/DTyhdnc4rf — Matt Wallace (@MattWallace888) March 16, 2026

Sven Ziegler, Agence France-Presse Sven Ziegler

Quelques instants seulement après la fin de la retransmission des Oscars, un incident s'est produit au Dolby Theatre de Los Angeles avec l'actrice Teyana Taylor. L'actrice de 35 ans voulait apparemment remonter sur scène pour prendre une photo souvenir avec le casting du film «One Battle After Another». Le long-métrage avait auparavant remporté l'Oscar du meilleur film. Mais un agent de sécurité a arrêté Taylor dans les escaliers menant à la scène, comme le rapporte le portail américain TMZ.

Selon des sources sur place, l'homme s'est mis en travers du chemin de l'actrice et a tenté de l'empêcher de monter sur scène. Ce faisant, il l'aurait bloquée avec son corps et repoussée avec ses mains. Taylor a immédiatement réagi avec colère. Dans une vidéo, on peut l'entendre interpeller bruyamment l'agent de sécurité. «Ne touche pas à une femme», lui lance-t-elle. Avant de déclarer : «Il m'a littéralement repoussée».

Quant à l'agent de sécurité, il aurait, selon TMZ, exigé des excuses de Taylor pendant l'échange de paroles.

La situation se tend

Des témoins rapportent que l'ambiance est devenue nettement plus tendue à ce moment-là, lorsque plusieurs personnes ont tenté de calmer la situation. L'agent de sécurité avait apparemment pour mission de contrôler l'accès à la scène après la fin de la cérémonie.

Aucune déclaration officielle n'a encore été faite sur l'incident. TMZ a déclaré avoir demandé aux représentants des parties concernées de faire des commentaires.