L'ancien candidat de l'Amour est dans le pré Mathieu Ceschin a révélé comment il a noué une forte amitié avec Karine Le Marchand. Il en parle dans son livre Mon combat pour devenir père qui sort en septembre.

Mathieu Ceschin, candidat emblématique de la saison 15 de L'amour est dans le pré, a révélé comment il s'était lié d'amitié avec Karine Le Marchand.

L'ancien candidat du programme M6 va sortir un livre à la rentrée, qui s'intitule Mon combat pour devenir père, dans lequel il revient sur son « coup de foudre amical » avec l'animatrice. Mathieu Ceschin raconte, dans un extrait obtenu en exclusivité par gala.fr, que ce lien affectif s'est noué dès leur première rencontre chez lui.

« Je me souviendrai toute ma vie de sa première phrase (...): «Bonjour, ta barrière est somme toute sommaire», me dit-elle fièrement en arrivant aux portes de la manade. Je lui réponds alors du tac au tac: «Oh là là, mais elle va pas commencer celle-là!»», s'est-il remémoré alors que la présentatrice débarquait chez lui.

Mathieu explique ensuite qu'ils sont tous les deux partis « dans un fou rire » qui va « sceller » leur amitié.

Durant son portait et se sentant à l'aise aux côtés de Karine Le Marchand, ce dernier s'était confié sur plusieurs sujets sensibles dont l'histoire de ses parents et de sa grand-mère et il se souvient que la présentatrice était « particulièrement sensible » à son récit.

Si Mathieu Ceschin a trouvé l'amour avec Alexandre grâce au programme, avec qui il s'est marié en juin 2021, ils ont divorcé un an plus tard et c'est vers la présentatrice de 56 ans qu'il s'est tourné pour chercher du réconfort.

L'ancien candidat lui a également parlé de son parcours de GPA mais aussi de la naissance de son fils Ezio en Colombie.

« Je peux vous dire que s'il vient chez moi, c'est que je l'aime beaucoup! Ne viens pas dormir chez moi n'importe qui », avait confié l'animatrice à propos de Mathieu à Télé-Loisirs en juillet dernier.

