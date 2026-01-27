  1. Clients Privés
Pied de nez à Bezos Neil Young offre son catalogue musical complet au Groenland

Covermedia

27.1.2026 - 11:26

Neil Young a mis gratuitement à la disposition des habitants du Groenland l'intégralité de son catalogue musical. Comme l'a noté Rolling Stone, l'artiste proteste, avec cette « offre de paix et d'amour», contre les intentions belliqueuses du président américain Donald Trump envers ce territoire.

Neil Young fait une geste symbolique de soutien au peuple du Groenland.
Neil Young fait une geste symbolique de soutien au peuple du Groenland.
Covermedia

Covermedia

27.01.2026, 11:26

Le catalogue musical complet de l'artiste américano-canadien, ainsi que de vastes archives de concerts audio et filmés et de prises de vue en studio sont désormais accessibles gratuitement aux habitants du Groenland.

Le musicien de légende a fait ce geste en réponse aux menaces du président américain Donald Trump contre la nation, rapporte Rolling Stone.

« J'espère que ma musique et mes films musicaux atténueront un peu le stress injustifié et les menaces que vous subissez de la part de notre gouvernement impopulaire et, espérons-le, temporaire, a-t-il écrit sur son blog. Je souhaite sincèrement que vous puissiez profiter de toute ma musique dans votre belle maison du Groenland, dans sa meilleure qualité. C'est une offre de paix et d'amour. Toute la musique que j'ai faite au cours des 62 dernières années est à vous. Nous espérons que d'autres organisations suivront notre exemple.»

Pour avoir un accès gratuit à l'archive numérique, un numéro de téléphone groenlandais est requis.

En octobre dernier, Neil Young s'est engagé sur son blog à retirer toute sa musique d'Amazon. Et dans un récent billet, Neil Young a révélé qu'il s'en tenait à son plan.

« Amazon appartient à Jeff Bezos, un milliardaire qui soutient le président (Trump), a-t-il déclaré. Les politiques internationales du président et son soutien à l'ICE font qu'il m'est impossible d'ignorer ses actions. Si vous pensez comme moi, je vous recommande vivement de ne pas utiliser Amazon. Il existe de nombreuses façons d'éviter Amazon et de soutenir les Américains et les entreprises américaines qui fournissent les mêmes produits. Ma musique ne sera jamais disponible sur Amazon, tant qu'elle appartiendra à Bezos.»

Neil Young, âgé de 80 ans, entame une tournée européenne avec son groupe Chrome Hearts le 17 juin en Cornouailles. Le Groenland a également reçu le soutien de la chanteuse islandaise Björk.

