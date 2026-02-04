  1. Clients Privés
«Mon gendre est...» En froid avec sa famille, Brooklyn Beckham chouchouté par beau-papa

Covermedia

4.2.2026 - 20:09

Nelson Peltz a eu des mots gentils pour son gendre, Brooklyn Beckham, marié à sa fille Nicola depuis 2022. L'homme d'affaires a déclaré lors d'un évènement organisé par le Wall Street Journal qu'il espérait que le couple aurait un « long et heureux mariage».

Nelson Peltz a fait l'éloge de son gendre, le fils aîné de David et Victoria Beckham, Brooklyn, qu'il a qualifié de « formidable» en marge du conflit opposant le jeune homme à sa famille.
Covermedia

Covermedia

04.02.2026, 20:09

04.02.2026, 20:37

Lors de l'événement WSJ Invest Live le 3 février (26), la journaliste Lauren Thomas a demandé au milliardaire de 83 ans ce qu'il ressentait lorsqu'il « négociait des situations à fort enjeu, en particulier lorsqu'elles se déroulaient sous l'œil du public».

« Ma famille a-t-elle fait l'objet d'articles dans la presse récemment? Je ne l'ai pas remarqué du tout», a-t-il répondu sur le ton de l'humour.

Lauren Thomas a ensuite demandé à Nelson Peltz s'il avait des conseils pour naviguer dans de « telles situations».

« J'en ai un. Mon conseil est de ne pas se mêler de la presse. Mais qu'est-ce que ça a donné?», a-t-il lancé. « Ma fille et les Beckham, c'est une autre histoire. Il n'est pas question d'en parler ici aujourd'hui, mais je peux vous dire que ma fille est formidable, que mon gendre, Brooklyn, est formidable, et que j'espère qu'ils auront un long et heureux mariage ensemble.»

Nelson Peltz a huit enfants avec son épouse Claudia Heffner, dont leur fille Nicola, âgée de 31 ans. Après le mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz en 2022, il a été rapporté que le couple s'était disputé avec les parents de l'influenceur de 26 ans, David et Victoria Beckham.

Le mois dernier, le jeune homme a répondu à ces rumeurs au travers d'un long message explosif dans ses Stories Instagram, où il accusait notamment ses parents d'avoir tenté de « ruiner» sa relation avec son épouse. Il a aussi affirmé qu'il ne voulait « pas se réconcilier» avec sa famille.

« J'ai grandi avec une anxiété écrasante. Pour la première fois de ma vie, depuis que je me suis éloigné de ma famille, cette anxiété a disparu. Je me réveille chaque matin en étant reconnaissant de la vie que j'ai choisie et j'ai trouvé la paix et le soulagement», a écrit Brooklyn Beckham. « Ma femme et moi ne voulons pas d'une vie façonnée par l'image, la presse ou la manipulation. Tout ce que nous voulons, c'est la paix, l'intimité et le bonheur pour nous et notre future famille.»

