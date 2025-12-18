  1. Clients Privés
Voeux de Noël fleuris Ni neige, ni sapin pour les Royals cette année!

Valérie Passello

18.12.2025

Les fêtes de Noël approchent et avec elles, les traditionnelles cartes de voeux. Cette année, tant le roi Charles III et la reine Camilla que la famille du prince William ont opté pour des décors printaniers, préférant les fleurs à l'éternel sapin. 

Valérie Passello

18.12.2025, 13:15

18.12.2025, 13:21

Si l'on se fie aux cartes de voeux, dans la famille royale d'Angleterre, Noël se fête plutôt au printemps!  Pas l'ombre d'une petite boule de Noël, ni même un ruban de velours rouge, pas non plus le moindre flocon de neige n'apparaît sur les photos choisies cette année par les Royals. 

Au contraire, William et Kate ont opté pour un cliché pris au mois d'avril, au milieu des jonquilles, où l'on voit le prince et la princesse de Galles assis dans un champ, entourés de leurs trois enfants: le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Pas davantage de fioritures hivernales pour le roi Charles III et la reine Camilla, qui posent fièrement dans un jardin fleuri, avec des voeux qui vont à l'essentiel: «Nous vous souhaitons un très joyeux Noël et une Bonne année».

À noter que l'image n'a pas été choisie au hasard: il s'agit du jour où le monarque est officiellement remonté sur son trône, après sa pause forcée due à son cancer. L'an dernier, Charles et Camilla avaient émis une carte de voeux beaucoup plus classique.

William, qui incarne avec sa famille le renouveau, ou, pourrait-on dire, le printemps de la monarchie, semble désormais montrer le chemin à son père. Et s'il ne sent ni le sapin ni la cannelle, ledit chemin est fleuri!

