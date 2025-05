Nicolas Cage a déclaré au Guardian qu'on le prenait pour Nick Cave presque tous les jours. Et l'acteur remarque que leurs noms ne diffèrent que d'une lettre!

Nicolas Cage a révélé qu'on le prenait si souvent avec Nick Cave que cela semblait quotidien. Covermedia

Nick Cage ou Nick Cave? Pour le Guardian l'acteur de Sailor et Lula est revenu sur deux choses qui le lient au musicien. Tout d'abord, le fait que très fréquemment, on pense qu'il est celui qui chante avec les Bad Seeds.

« Je ne pense pas qu'il y ait un jour où l'on ne me prenne pas pour Nick Cave», a déclaré Nicolas Cage.

Et, ensuite, l'acteur de Longlegs a souligné que leur nom est presque similaire, à une lettre près. Nicolas Cage a d'ailleurs raconté qu'il avait fait la remarque au musicien.

« Nous étions dans un refuge pour animaux, je crois, et il était formidable. Je me souviens que Cave était très gentil. Je lui ai dit bonjour et je voulais lui serrer la main. J'ai dit: «Une seule lettre nous sépare – G. Nick Cave, Nick Cage»», s'est-il remémoré.

Mais la méprise se fait dans les deux sens. Nick Cave a lui aussi évoqué des histoires d'erreur d'identité. En 2022, le chanteur australien a répondu à un fan qui lui demandait sur son blog s'il avait déjà rencontré Nicolas Cage.

« Les gens me confondent tout le temps avec Nicolas Cage», avait-il déclaré. « Par exemple, je passe la douane et le douanier regarde mon passeport et dit: «Heureux de vous avoir parmi nous, M. Cave. Je vous ai adoré dans Volte-face». Ou n'importe quoi d'autre. Parfois, c'est un peu pénible, mais on s'y habitue.»

Le souvenir que Nick Cave a gardé de leur première rencontre est similaire à celui de Nicolas Cage. « Soudain, un agent de sécurité sort de nulle part et me demande si je suis Nick Cave. Je l'accompagne dans une petite salle privée. Nicolas Cage est assis là. Il s'écrie: «Une seule lettre nous sépare!», bondit de son siège et me presse la main avec enthousiasme», s'était souvenu Nick Cave.