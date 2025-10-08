Nicole Kidman rompt le silence après l'annonce retentissante de son divorce

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Le célibat te va bien» Nicole Kidman rompt le silence après l'annonce retentissante de son divorce

Covermedia

8.10.2025 - 11:37

Plusieurs médias ont révélé le mois dernier que Nicole Kidman et Keith Urban divorçaient. Après une période de silence en ligne, la star hollywoodienne a dévoilé sur Instagram des images de son look pour le défilé Chanel lors de la Fashion Week de Paris.

Nicole Kidman s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis l'annonce de son divorce.
Nicole Kidman s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis l'annonce de son divorce.
Covermedia

Covermedia

08.10.2025, 11:37

Nicole Kidman s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis l'annonce de son divorce la semaine dernière avec le chanteur de country Keith Urban.

L'actrice de Babygirl a posté une série de photos d'elle au défilé Chanel lors de la Fashion Week de Paris, remerciant dans la légende la marque de l'avoir reçue avec ses filles, Sunday Rose, 17 ans, et Faith Margaret, 14 ans.

«Merci @chanelofficial de m'avoir accueillie, moi et mes filles️», a écrit la comédienne de 58 ans. «Tellement excitée d'en faire partie avec toi @matthieu_blazy», a-t-elle ajouté en taguant le directeur artistique de la marque, Matthieu Blazy.

Après 20 ans avec Keith Urban. Nicole Kidman a tout essayé pour sauver son couple, mais c'est fini!

Après 20 ans avec Keith UrbanNicole Kidman a tout essayé pour sauver son couple, mais c'est fini!

Nicole Kidman a également repartagé en Story des images du coiffeur Adir Abergel, qui a dévoilé la nouvelle coupe de cheveux de l'actrice avec une frange graduée «à la française». «Quelle nuit @chanelofficial. Nouvelle ère de la frange», a commenté Adir Abergel. «La nouvelle ambassadrice mondiale de Chanel. @nicolekidman.»

Les amis et les fans de l'icône hollywoodienne n'ont pas tardé à lui apporter leur soutien, tout en se réjouissant de son nouveau look. «La frange! L'énergie! Oui madame!!!», a commenté la star de One Tree Hill, Sophia Bush.  «Cette ère te va à ravir», s'est réjoui un internaute, tandis que d'autres ont commenté: «La plus belle vie et la plus sexy à partir de maintenant», ou encore: «Le célibat te va bien».

Nicole Kidman a demandé le divorce au chanteur de 57 ans le 30 septembre, invoquant des «différends irréconciliables». L'actrice demande à être le «principal parent résidentiel» de leurs deux filles. Leurs revenus respectifs étant supérieurs à 100.000 dollars (86.000 euros) par mois, ni l'un ni l'autre ne verseront de pension alimentaire pour le conjoint ou les enfants.

Séparation. Nicole Kidman et Keith Urban se mettent d'accord sur la garde de leurs filles

SéparationNicole Kidman et Keith Urban se mettent d'accord sur la garde de leurs filles

Les plus lus

Malgré des vidéos insoutenables et accablantes, l'accusé s’enfonce dans le déni !
Marine Le Pen sonne la révolte: «La plaisanterie a assez duré»
Plusieurs départs après un «coup de poignard dans le dos» !
Le DFAE prend une décision qui sème le trouble
Nicole Kidman rompt le silence après l'annonce retentissante de son divorce
Le Ministère public vaudois confirme l'enquête pour abus d'autorité