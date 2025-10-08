Nicole Kidman rompt le silence après l'annonce retentissante de son divorce

Plusieurs médias ont révélé le mois dernier que Nicole Kidman et Keith Urban divorçaient. Après une période de silence en ligne, la star hollywoodienne a dévoilé sur Instagram des images de son look pour le défilé Chanel lors de la Fashion Week de Paris.

Nicole Kidman s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis l'annonce de son divorce. Covermedia

Nicole Kidman s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis l'annonce de son divorce la semaine dernière avec le chanteur de country Keith Urban.

L'actrice de Babygirl a posté une série de photos d'elle au défilé Chanel lors de la Fashion Week de Paris, remerciant dans la légende la marque de l'avoir reçue avec ses filles, Sunday Rose, 17 ans, et Faith Margaret, 14 ans.

«Merci @chanelofficial de m'avoir accueillie, moi et mes filles️», a écrit la comédienne de 58 ans. «Tellement excitée d'en faire partie avec toi @matthieu_blazy», a-t-elle ajouté en taguant le directeur artistique de la marque, Matthieu Blazy.

Nicole Kidman a également repartagé en Story des images du coiffeur Adir Abergel, qui a dévoilé la nouvelle coupe de cheveux de l'actrice avec une frange graduée «à la française». «Quelle nuit @chanelofficial. Nouvelle ère de la frange», a commenté Adir Abergel. «La nouvelle ambassadrice mondiale de Chanel. @nicolekidman.»

Les amis et les fans de l'icône hollywoodienne n'ont pas tardé à lui apporter leur soutien, tout en se réjouissant de son nouveau look. «La frange! L'énergie! Oui madame!!!», a commenté la star de One Tree Hill, Sophia Bush. «Cette ère te va à ravir», s'est réjoui un internaute, tandis que d'autres ont commenté: «La plus belle vie et la plus sexy à partir de maintenant», ou encore: «Le célibat te va bien».

Nicole Kidman a demandé le divorce au chanteur de 57 ans le 30 septembre, invoquant des «différends irréconciliables». L'actrice demande à être le «principal parent résidentiel» de leurs deux filles. Leurs revenus respectifs étant supérieurs à 100.000 dollars (86.000 euros) par mois, ni l'un ni l'autre ne verseront de pension alimentaire pour le conjoint ou les enfants.