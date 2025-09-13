  1. Clients Privés
Nicole Scherzinger «J'ai eu l'impression de vivre une expérience extracorporelle»

Covermedia

13.9.2025 - 09:44

Nicole Scherzinger a donné une représentation surprise aux Broadway Bares en début d'année, lors d'un événement caritatif sur le sida. A Bustle, la comédienne a expliqué qu'elle avait insisté pour chanter son tube, Buttons.

Le 22 juin, la chanteuse des Pussycat Dolls a surpris le public en se produisant lors de l'événement caritatif annuel Broadway Bares, qui permet de récolter des fonds pour les personnes vivant avec le VIH et le sida.

« Je me suis en fait battue pour participer à Broadway Bares», a-t-elle déclaré lors d'une récente interview à Bustle. « Quand j'ai découvert ce que c'était, je me suis dit: «Vous vous moquez de moi? Vous avez une Pussycat Doll à Broadway»! Et ils m'ont dit: «OK, on va vous donner un petit sketch, c'est généralement ce que font nos invités célèbres». Et j'ai répondu: «Non, non, non, non – je joue, et je joue Buttons.»»

Ce soir-là, la chanteuse a interprété le tube des Pussycat Dolls, tiré de leur premier album studio de 2005. « Je voulais rendre à la communauté ce qu'elle m'a donné, et je voulais dire: «N'oubliez pas que vous avez ici la reine des Pussycat Dolls, d'accord? N'oubliez pas! C'est ce que je fais dans mon sommeil, et j'adore ça»», a-t-elle déclaré.

La chanteuse de Poison a également évoqué sa prestation lors de la cérémonie des Tony Awards de cette année au Radio City Music Hall le 8 juin. « Je pleure en y pensant. Radio City était tellement grand», s'est-elle extasiée. « En montant sur cette immense scène, en voyant ce public et tous ces balcons – et en pouvant chanter As If We Never Said Goodbye, l'une des plus grandes chansons jamais écrites, ma lettre d'amour au théâtre – je me suis dit: «C'est bon, Nicole. Ce qui se passe maintenant n'a pas d'importance. Tu as gagné. Tu as réussi».»

Ce soir-là, Nicole Scherzinger a remporté son premier Tony Award pour sa prestation dans Sunset Boulevard à Broadway. Se souvenant du moment où elle a été annoncée gagnante, la chanteuse a déclaré: « Quand Oprah a dit mon nom, j'ai eu l'impression de vivre une expérience extracorporelle. C'était l'aboutissement de tant de choses pour lesquelles j'ai dû me battre et lutter contre moi-même – mes propres démons – pour entrer dans cet endroit.»

