Norbert: «Je me suis vu immonde, nu, les traits vraiment marqués»

Norbert Tarayre ne craint pas de montrer les ravages de l'alcoolisme. Et l'ancien animateur de la Meilleure Boulangerie de France sait de quoi il parle quand il se confie cash sur le podcast Unik sur Youtube.

Norbert Tarayre explique comment il s'est sorti de l'alcoolisme Norbert Tarayre n'y va pas par quatre chemins quand il décrit sa descente aux Enfers causée par son ancienne addiction à l'alcool. 21.06.2025

Covermedia Covermedia

Qui mieux qu'un alcoolique repenti peut montrer les ravages de l'addiction à l'alcool? Et comment s'en sortir.

Norbert Tarayre n'y va pas par quatre chemins quand il décrit sa descente aux Enfers causée par son ancienne addiction à l'alcool, aujourd'hui maîtrisée. L'engrenage a commencé alors que le chef co-animait avec Jean Imbert l'émission Norbert et Jean: le défi.

« Pendant l'émission, je suis tout seul à l'hôtel, je suis invité dans les soirées mondaines, l'alcool social... Je commandais des caisses de vin dans la chambre d'hôtel, je n'avais pas un mais deux minibars», dit-il.

Il décrit ensuite comment il perd la maîtrise de son comportement. « Je mettais du rosé dedans (le minibar), j'arrachais le bouchon avec les dents et je buvais ça au goulot». Et ça commençait dès le matin. « Des fois, je faisais tomber une caisse de 6 litres, d'autres fois, deux caisses. J'adorais ça. Je faisais café clope et après rosé», se souvient Norbert Tarayre.

A cette époque, le chef adopte un comportement d'alcoolique typique en tentant de dissimuler son addiction. « Je mettais l'alcool dans des bouteilles vertes de 7Up et puis on ne voyait pas», précise-t-il.

Les répercussions sur son couple et sa vie de famille sont énormes, et il le dit sans prendre de gants. « Je ne suis plus capable de faire l'amour à ma nana parce que quand tu t'enfiles deux paquets de 30 clopes par jour et que tu t'enfiles du vin, je défie quiconque de dire qu'il est capable de bander comme un âne», avoue-t-il avant d'évoquer la souffrance de ses filles.

« Tu tues ton couple, tes enfants te voient quand tu es en descente, et quand tu es en descente, tu es un vrai con, tu n'arrêtes pas de gueuler. Tes gosses ont peur de toi parce que tu gueules tout le temps. Et quand tu rentres le week-end, elles ont juste envie d'une chose c'est que tu te casses en tournage», insiste-t-il.

«Amoureux de l'alcool»

C'est qu'entre l'alcool et lui, une vraie histoire d'amour s'est établie, qui le libère de son quotidien. « Je ne buvais pas pour me foutre à l'envers. Je pense que je suis tombé amoureux de l'alcool, parce que l'alcool me donnait les moyens de ne plus réfléchir, j'étais en train de planer total», confesse l'ex-révélation 2012 de Top Chef. Mais c'est un amour destructeur.

Heureusement, le cuisinier quarantenaire a eu un sursaut qui lui a sauvé la vie et l'a empêché de « tout perdre». Il décrit une prise de conscience miraculeuse face à l'image de ce qu'il était devenu, lui qui pèse alors 130 kilos et dont le médecin l'a averti que son foie « risque de péter».

« Une nuit, à 3h du matin, il faisait chaud, je me suis ouvert une bouteille, je l'ai bue au goulot et puis la porte de la salle de bain s'est fermée et il y avait un miroir. Je me suis vu immonde, nu, les traits vraiment marqués», raconte-t-il.

Et là, enfin, il met fin à l'engrenage: « Cette nuit-là, j'ai vidé toutes les bouteilles et j'ai dit: «Je ne touche plus à l'alcool»».

Sport et hygiène de vie ont fait partie de son parcours de récupération, et il a retrouvé le chemin des plateaux de télé. En 2025, le cuisinier, acteur et auteur de livres de cuisine est candidat de la 3e équipe dans La guerre des restos, dans l'épisode 9 de la saison 16 de Top Chef, sur M6.