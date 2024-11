Micro-frange, carré sauvage… le changement de saison apporte des métamorphoses capillaires chez les stars.

Marjorie Kublun

Si certains prônent que l’automne est le meilleur moment pour les bonnes résolutions comme le veut la «octobre theory», hashtag qui circule sur les réseaux sociaux, cette saison serait aussi propice au «glow up» ce qui signifie qu’on crée une meilleure version de soi-même. Ce n’est donc peut-être pas un hasard si les feuilles qui tombent nous inspirent à changer de tête. Certaines stars ont en tout cas franchi le cap et donc commencé le mois de novembre en beauté avec une nouvelle coiffure plus ou moins frappante.

Cara Delevingne a osé la micro-frange – également connue sous le nom de baby bangs – ce 2 novembre alors qu’elle assistait au LACMA Gala et a ainsi rendu hommage à Audrey Hepburn. Un look qui souligne la partie de ses yeux et qui allait à merveille avec sa tenue noire clean et à cape sur le côté.

La même soirée, Kim Kardashian s’est fait remarquer, son décolleté vertigineux mis à part, en dévoilant sa nouvelle coiffure: le flipped bob ou carré inversé, popularisé dans les années 50 et 60 et grande tendance capillaire du moment. Une coiffure qui lui donnait des airs de Betty Boob, ce qui était surtout dû à la mèche façonnée en forme de boucle sur son front.

Natalie Portman a également succombé au carré, mais version brushing ondulé. La star de «Black Swan» a fait sensation sur le tapis rouge du Ballon d’Or, ce 28 octobre, vêtue de Dior. Julia Roberts a, elle aussi, coupé ses longueurs et affronte l’automne avec un shaggy bob, un carré sauvage.

Nicola Peltz Beckham n’a pas eu à chercher loin pour s’inspirer question coiffure. En effet, sa belle-mère Victoria arborait un carré sleek en tant que Posh Spice... et maintenant!

Si Jennifer Lawrence n’a pas coupé ses longueurs, son nouveau look est tout de même une métamorphose, vu que l’actrice hollywoodienne arbore désormais une frange longue, un style faisant honneur à Brigitte Bardot.

Retrouvez les derniers changements capillaires de cet automne dans notre galerie d’images.