FR

Oasis pourrait créer le prochain thème de James Bond

Covermedia

4.12.2025 - 10:40

Amazon MGM, qui a repris la franchise James Bond, aurait jeté son dévolu sur Oasis pour enregistrer la chanson du générique du prochain volet, selon le Sun. Les frères Gallagher auraient tout pour servir musicalement l'espion britannique.

Noel et Liam Gallagher auraient la préférence des studios Amazon MGM pour composer et chanter le générique du prochain film James Bond.
Noel et Liam Gallagher auraient la préférence des studios Amazon MGM pour composer et chanter le générique du prochain film James Bond.
Covermedia

Covermedia

04.12.2025, 10:40

Noel et Liam Gallagher auraient la préférence des studios Amazon MGM pour composer et chanter le générique du prochain film James Bond.

« Les films 007 représentent l'une des plus grandes franchises britanniques. Et qui de mieux pour enregistrer la chanson du générique que l'un des plus grands groupes britanniques de tous les temps? L'audace de Liam et la musique de Noel seraient parfaites pour la bande originale du nouveau film », a déclaré une source au tabloïd britannique The Sun.

Noel Gallagher est connu pour être un grand fan de la saga 007 et a déjà dit qu'il avait même écrit des chansons en pensant à eux.

« C'est un comble que le plus grand agent britannique de tous les temps doive être accompagné d'une bande originale composée par une bande de putains d'Américains », avait-il déclaré au NME, en faisant référence au thème de Quantum of Solace, Another Way To Die d'Alicia Keys et Jack White. « J'ai écrit quelques thèmes pour Bond. Ils n'ont pas de titres très Bond-esque, donc je devrais adapter le titre en conséquence. »

Le dernier film James Bond est en cours de développement. Il sera réalisé par le canadien Denis Villeneuve. En août, il a été annoncé que le scénariste britannique Steven Knight, mieux connu comme le créateur de la série Peaky Blinders de la BBC, était dans les starting-blocks pour écrire le film.

« Ce film a toujours été sur ma liste de choses à faire et c'est fantastique d'être invité à le faire – j'ai hâte de commencer. J'espère qu'en tant que fan de Bond depuis tant d'années, j'en serai imprégné et que je pourrai produire quelque chose de semblable mais de différent, de meilleur, de plus fort et de plus audacieux », a déclaré Steven Knight à la BBC Radio 5 Live Breakfast.

A noter que Steven Knight travaille également sur un documentaire consacré aux retrouvailles d'Oasis, qui vient de terminer une grande tournée mondiale à guichets fermés.

