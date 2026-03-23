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«Pas du tout envie de te dire au revoir» Obsèques de Bruno Salomone: l'émotion de Jean Dujardin

Valérie Passello

23.3.2026

Aux obsèques de l'acteur Bruno Salomone ce lundi à Joinville-le-Pont en région parisienne, son illustre compère des «Nous Ç Nous», Jean Dujardin, a pris la parole avec beaucoup d'émotion.

Valérie Passello

23.03.2026, 15:31

23.03.2026, 15:40

Ce lundi, célébrités et anonymes étaient réunis pour saluer une dernière fois l'acteur Bruno Salomone. Ses collèges de «Fais pas ci, fais pas ça» étaient naturellement présents, comme Valérie Bonneton, Isabelle Gélinas ou encore Guillaume de Tonquédec.

D'autres stars, comme Jean-Luc Reichmann, le comédien et réalisateur Philippe Lefebvre, l'humoriste Jean-Luc Lemoine ou encore l'animateur culinaire Laurent Mariotte ont aussi été aperçus dans la foule.

Compère de la première heure, Jean Dujardin a brièvement pris la parole devant l'assemblée pour saluer son ami: «On n’a pas du tout envie de te dire au revoir et j’ai l’impression qu’on n’est pas les seuls. Il y a du monde dehors, plein de gens qui t’aiment. Et je sais que là où tu es, tu nous entends aussi. Alors, écoute-moi bien. On va continuer cette aventure. On va parler de toi, de ton ultrasensibilité, de ton talent. À nous de t’imiter maintenant. On était cinq 'Nous Ç Nous', on restera cinq 'Nous Ç Nous'. Et même six avec Audrey, ta femme, l’incroyable Madame Salomone. On t’aime.»

Mort de Bruno Salomone. Guillaume de Tonquédec raconte: «Il lui a demandé sa main sur son lit d'hôpital»

Mort de Bruno SalomoneGuillaume de Tonquédec raconte: «Il lui a demandé sa main sur son lit d'hôpital»

Jean Dujardin faisait référence à leurs débuts communs, dans la troupe d'abord appelée «La Bande du Carré Blanc». Créée par Philippe Richard, on y retrouvait Jean Dujardin, Bruno Salomone, Éric Massot, Emmanuel «Manu» Joucla et Éric Collado.

Jean Dujardin a terminé son discours par le mot «Baci» ('Baisers', en italien), comme son ami avait coutume de dire, avant d'aider à porter le cercueil de Bruno Salomone à la sortie de l'église, en compagnie de toute la bande des «Nous Ç Nous» .

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