Offset a été blessé par balle près d'un casino en Floride dans la nuit de lundi (6 avril 26). Le rappeur serait « étroitement surveillé» par les médecins du Memorial Regional Hospital à Hollywood, en Floride, selon le porte-parole de l'artiste.

Offset a été hospitalisé après avoir été blessé par balle près d'un casino à Hollywood, en Floride, dans la nuit de lundi (6 avril 26) à mardi (7 avril 26). Covermedia

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Selon TMZ, l'ancien rappeur de Migos a été blessé alors qu'il se trouvait à proximité du Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Un représentant d'Offset – de son vrai nom Kiari Kendrell Cephus – a confirmé qu'il avait été transporté à l'hôpital régional Memorial et qu'il était soigné pour une blessure par balle.

« Nous pouvons confirmer qu'Offset a été blessé par balle et qu'il est actuellement à l'hôpital où il reçoit des soins médicaux », ont-ils commenté. « Son état est stable et il est surveillé de près. »

Peu de temps après, des représentants du bureau du shérif du comté de Seminole ont annoncé qu'ils avaient arrêté deux personnes en rapport avec la fusillade.

« Nous sommes au courant d'un incident qui s'est produit dans une zone de voiturage après 19 heures lundi à l'extérieur du Seminole Hard Rock Hollywood et qui a causé des blessures non mortelles à une personne qui a été transportée à l'hôpital régional Memorial à Hollywood », ont-ils déclaré. « La police de Seminole s'est immédiatement rendue sur place et la situation a été rapidement maîtrisée. Deux personnes ont été arrêtées par la police. L'enquête se poursuit. Le site est sécurisé et il n'y a pas de menace pour le public. Les opérations se poursuivent normalement. »

Le rappeur de 34 ans a trois enfants avec Cardi B, dont il est en instance de divorce depuis juillet 2024. Takeoff, le partenaire d'Offset au sein du groupe Migos, avait été tué par balle à Houston, au Texas, en novembre 2022.