Olivia Rodrigo a enregistré des images de son concert pour un film sur Netflix. La jeune chanteuse américaine a révélé à Billboard qu'elle avait été surprise par les « muscles» de ses bras, gages de ses « entraînements» pendant la tournée.

La chanteuse de Good 4 U a fait une pause dans sa tournée mondiale en octobre, mais elle la reprendra en mars de l'année prochaine avec de nombreuses dates de festivals (archives).

Olivia Rodrigo s'est efforcée de ne pas être « trop critique» envers elle-même lorsqu'elle a visionné des séquences du film de son Guts World Tour, débuté en février.

Lors de cette tournée, qui porte le même nom que son dernier album sorti l'an dernier, la chanteuse de 21 ans a fait enregistrer deux de ses concerts à Los Angeles en août pour son film Olivia Rodrigo: GUTS World Tour, qui a été diffusé sur Netflix en octobre. Une expérience qui l'a poussée à être plus indulgente envers elle-même au moment d'adopter le point de vue du public pour la première fois.

« J'ai essayé de ne pas être trop critique pendant tout ce temps. Je me disais juste: «Sois gentille avec toi-même»», a-t-elle récemment déclaré à Billboard lors du Live Music Summit organisé par le média. « C'est vraiment bizarre parce que je connais ce spectacle comme ma poche. Je l'ai fait tellement de fois. En le regardant, je me suis dit: «Pourquoi es-tu si nerveuse? Tu as réussi, ma fille. Tu l'as fait».»

Lorsqu'on lui a demandé si quelque chose l'avait surprise lors du visionnage, la chanteuse a répondu: « Je m'entraînais tellement pendant la tournée et j'ai regardé le film, et je me suis dit: «Oui, j'ai des muscles dans les bras pour la première fois de ma vie». C'était surprenant».

La chanteuse de Good 4 U a fait une pause dans sa tournée mondiale en octobre, mais elle la reprendra en mars de l'année prochaine avec de nombreuses dates de festivals. En parlant de ce qu'elle fera pendant sa pause, Olivia Rodrigo a déclaré: « J'ai tellement hâte de m'asseoir sur le canapé et de beaucoup manger».

