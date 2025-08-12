Olivia Rodrigo et Louis Partridge se fréquentent depuis près de deux ans. L'une des dernières sorties du couple a laissé penser qu'il serait prêt à échanger échanger leurs vœux.

Olivia Rodrigo

Covermedia Covermedia

Olivia Rodrigo et Louis Partridge ont suscité des rumeurs de fiançailles après avoir été aperçus lors d'une sortie en amoureux à Los Angeles le 10 août dernier.

Et pour cause: la chanteuse arborait une grosse bague en diamant. Le couple n'a pas confirmé l'information, mais selon le Daily Mail, ce nouvel accessoire fait déjà bien parler de lui à Hollywood.

Quelques semaines plus tôt, Olivia Rodrigo et Louis Partridge ont échangé quelques gestes d'affection à Wimbledon, s'embrassant dans les gradins du tournoi de tennis britannique. Les deux stars ont déjà fait l'objet de spéculations concernant le tube de 2023 d'Olivia Rodrigo, So American, qui se serait inspiré de leur relation. La déclaration de la chanteuse lors de son interprétation du single au festival de musique de Glastonbury en juin dernier a davantage alimenté ces spéculations.

« Une chose que vous devez savoir sur moi, c'est que j'adore l'Angleterre, je l'aime tellement. Par chance, j'aime aussi beaucoup les garçons anglais», a-t-elle déclaré au public. « J'ai écrit cette nouvelle chanson pour faire la connaissance d'un garçon anglais qui aime ses haricots (« beans») sur des pommes de terre au four. J'ai pris toutes nos petites blagues et j'en ai fait une chanson.»

Le couple a fait parler de lui pour la première fois lors d'une sortie à Londres en octobre 2023. Louis Partridge a fréquenté par le passé l'actrice Sydney Chandler, rencontrée sur le tournage de la série Pistol de la chaîne FX. De son côté, Olivia Rodrigo a eu une relation avec le producteur de disques Zack Bia et l'acteur Ethan Wacker.